常見眼疾 | 經常眼乾攰原來乾眼症作怪？置之不理恐有損視力

現今都市人長期使用電子產品、配戴隱形眼鏡、處於乾燥空間，眼睛容易乾澀和疲累，便會滴潤眼眼藥水，以即時紓緩，但發現不適情況卻轉眼間打回原形？此時便要提高警覺——乾眼症可能已找上門。要知道乾眼症為眼疾之一，其症狀不只有眼乾，如果缺乏即時治療或會導致角膜破皮、結膜損害，甚至造成無法逆轉的後果，其嚴重程度絕對不容輕視。要擺脫乾眼症，除了從日常生活習慣著手，現時的治療技術已十分先進方便，更治標治本。

眼睛表面的淚膜由脂質、水液和黏液層所組成，其中一層出現分泌不足或分佈不均勻，便可以令眼睛滋潤不足，引致乾眼症。

而常見高危人士包括︰長時間配戴隱形眼鏡人士、長時間注視電子螢幕人士、長期服用藥物如血管收縮劑及抗抑鬱藥、長時間處於乾燥環境如有冷氣或暖氣的室內地方、以及在陽光下暴曬、免疫系統疾病患者如關節炎、糖尿病、 甲狀腺疾病等，以及約45歲以上的更年期婦女。

若是高危一族，又已出現評估上多種症狀，便要盡快求醫，接受專業的乾眼症測試。希瑪眼科中心提供的乾眼症診斷會由眼科專科醫生先詳細問診、檢查眼瞼和角膜，再以兩大常見診斷測試——淚液分泌試紙測試及裂隙燈淚膜破裂測試，以判斷患者乾眼症的嚴重程度。

如何有效治療乾眼症？

乾眼症為慢性疾病，需長期接受治療增加眼球表面的淚液、增加淚水分泌和減少淚水蒸發，以減輕症狀。