常見眼疾 | 經常眼乾攰原來乾眼症作怪？置之不理恐有損視力

現今都市人長期使用電子產品、配戴隱形眼鏡、處於乾燥空間，眼睛容易乾澀和疲累，便會滴潤眼眼藥水，以即時紓緩，但發現不適情況卻轉眼間打回原形？此時便要提高警覺——乾眼症可能已找上門。要知道乾眼症為眼疾之一，其症狀不只有眼乾，如果缺乏即時治療或會導致角膜破皮、結膜損害，甚至造成無法逆轉的後果，其嚴重程度絕對不容輕視。要擺脫乾眼症，除了從日常生活習慣著手，現時的治療技術已十分先進方便，更治標治本。
乾眼症症狀多樣化，該如何判斷？
眼睛表面的淚膜由脂質、水液和黏液層所組成，其中一層出現分泌不足或分佈不均勻，便可以令眼睛滋潤不足，引致乾眼症。
而常見高危人士包括︰長時間配戴隱形眼鏡人士、長時間注視電子螢幕人士、長期服用藥物如血管收縮劑及抗抑鬱藥、長時間處於乾燥環境如有冷氣或暖氣的室內地方、以及在陽光下暴曬、免疫系統疾病患者如關節炎、糖尿病、 甲狀腺疾病等，以及約45歲以上的更年期婦女。
若是高危一族，又已出現評估上多種症狀，便要盡快求醫，接受專業的乾眼症測試。希瑪眼科中心提供的乾眼症診斷會由眼科專科醫生先詳細問診、檢查眼瞼和角膜，再以兩大常見診斷測試——淚液分泌試紙測試及裂隙燈淚膜破裂測試，以判斷患者乾眼症的嚴重程度。
如何有效治療乾眼症？
乾眼症為慢性疾病，需長期接受治療增加眼球表面的淚液、增加淚水分泌和減少淚水蒸發，以減輕症狀。
有研究發現，逾六成乾眼症與「缺油」有關，即出現瞼板腺功能障礙。因此針對「缺水型」乾眼症，人工淚液或塞淚管的治療方法未必能有顯著效果，而彩光治療則能作出針對性治療。彩光治療由眼科專科醫生主理，安全、便捷且較為治標治本，還能減少患者對人工淚水的依賴，近年已越來越普及。
乾眼症延誤治療可大可小？
礙於乾眼症的症狀實為普遍，大多數患者只使用潤眼眼藥水紓緩，便不以為然。正正此錯誤觀念令治療延誤，未能對症下藥而病情惡化。長期不適和處理不當不但影響日常生活，對眼睛造成的損害更是難以挽回，除了引發結膜炎，缺乏淚水滋潤還可能刮傷眼球，令角膜破皮，最嚴重甚至會導致視力下降。
一旦受乾眼症症狀持續困擾，應盡快向眼科專科醫生求醫，了解清楚眼乾成因及所患的乾眼症類別，接受針對性治療。雖然乾眼症是慢性眼疾，但只要得到適當治療，以及配合日常生活習慣上的改變，如多眨眼、避免長期配戴隱形眼鏡及熱敷，便能有效穩定病情，減輕症狀。
查詢乾眼症治療可致電希瑪眼科︰3956 2026
參考資料：
希瑪眼科中心——乾眼症：bit.ly/3WavgNZ