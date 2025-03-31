常說「然後」易詞窮恐腦退化先兆？醫生教5招自測失智早期徵兆

本港每10名70歲或以上長者中，便有1人患上認知障礙症。而說話常常有連接詞又容易詞窮，竟可能是腦退化的先兆。有醫生指出，當說話方式出現異常，有可能是出現腦退化的先兆。失智有5大早期徵兆，透過觀察日常對話模式，可以提早發現異常跡象。
說話方式可發現認知障礙症
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，認知障礙症其實從「說話方式」早就可以察覺，甚至可以在家進行簡單測試來了解情況。阿茲海默症(Alzheimer's Disease) 是一種常見的神經退行性疾病，影響老年人導致記憶力、思維能力和行為的逐漸衰退。
由於早期症狀不明顯，許多患者在確診時已進入中期，錯過了最佳干預時機。根據一項最新研究，大腦退化最早會影響言語功能，透過觀察日常對話模式，可以提早發現異常跡象。及時察覺，亦有助於早期診斷和治療。
5招自測失智早期徵兆
大腦語言網絡涉及顳葉、額葉、海馬迴等多個區域。由於阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，影響詞彙提取與語意處理。美國神經學期刊的一項研究指出，語言障礙平均比記憶衰退早2至3年出現，屬關鍵的預警訊號。黃醫生指，留意以下5種語言異常，可能是阿茲海默症早期徵兆：
1. 詞窮現象：
- 例子：無法想起「雨傘」而說「那個……下雨用的東西」；當被問及說出三種魚類，但只能說出一種魚類。
- 使用模糊詞取代具體名稱。研究顯示，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40%。
- 測試：請家人描述「眼鏡」，若需超過5秒或用替代詞，建議求醫檢查。
2. 分類錯亂：
- 例子：把「智能手機」稱為「小電視」；把「辣椒」歸類為水果；把「蘋果」說成「桔」；把「桌子」叫成「椅子」。
- 混淆物品的基本屬性。由於語意網絡斷裂，患者難以區分概念邊界。功能性磁力共振造影(fMRI)證實，這些患者大腦中負責分類的角回區域活化程度顯著降低。
- 測試：準備10張動物或家具圖片，若錯誤率超過30%需注意。
3. 敘事簡化：
- 例子：健康者會詳細描述做菜過程，而患者可能只是說「把菜放進鍋子，然後炒一炒」；描述假日活動時說：「我去公園，『然後』走路，『然後』看到花，『然後』回家。」
- 失去細節描述能力。由於額葉功能退化導致語言組織能力下降，患者使用連接詞(然後、後來)頻率比常人高3倍。缺乏細節的表達可能暗示語言組織能力減弱。
- 測試：錄下3分鐘日常對話，若每句話少於7個字且缺乏形容詞，可能是警號。
4. 逃避指令：
- 無法說明操作步驟。臨床研究發現，此現象與前扣帶皮層萎縮密切相關。
- 例子：被問到「如何使用微波爐」時，患者可能會轉移話題，反映了執行功能障礙。
- 測試：請家人講解「沖咖啡」的流程，若跳過關鍵步驟，應提高警覺。
5. 專業詞彙流失：
- 例子：原擅長烹飪者可能無法說出「汆燙」，轉用「用熱水弄熟」；資深編輯忘記「校對」等術語。
- 特定領域能力衰退。這屬於語意型失智症的特徵，患者保留日常對話能力，卻喪失專業術語。
- 測試：測試職業相關詞彙，若出現困難應就診。
3招改善問題
黃醫生指，早期亦可以透過以下經科學驗證的策略改善問題。
- 語言訓練：每天朗讀新聞並複述重點，以刺激顳葉語言區。
- 認知刺激：玩「成語接龍」和「分類遊戲」強化語意網絡。
- 藥物治療：如Lecanemab等FDA核准的單株抗體藥物，能清除β類澱粉蛋白。
何時該求醫檢查？
黃醫生指，至於何時該求醫檢查，他列分認知障礙症的3大程度如下：
- 輕度異常：如果出現偶爾忘詞但能自行修正，可持續觀察3個月。
- 中度警訊：當每周出現3次以上語言錯誤 ，就應掛號神經內科。
- 高度風險：無法完成基本對話測試，即時要進行PET掃描。
黃醫生提醒，語言異常需持續6個月以上才具臨床意義，單次失誤可能是正常老化。如果你還是年輕狀態，先問問自己是不是因為焦慮或慌張，而不是老化現象。
若發現家人符合多項徵兆並持續好幾個月以上，建議至神經內科接受全套認知評估。每逢佳節，回家多跟老年人聊天，這是珍貴的相聚時光，或許能提早發現失智的跡象。