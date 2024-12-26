常跌倒！竟是「1原因」導致肌少症

76歲林先生在社交圈中相當活躍，最近因為牙齒狀況不佳，導致進食意願下降，進食量減少，走路步伐不穩容易跌倒，現在以久坐看電視居多，偶爾起來走動，幾乎足不出戶。林先生定期進行糖尿病飲食諮詢時，營養師發現林先生疑似有肌少症，建議林先生從飲食著手改善體力，經過半年後逐漸增強腿部肌力，已恢復自行去逛大賣場，開心享受健康生活。

肌肉質量、力量和功能喪失 老年及營養不足風險高 仁愛長庚合作聯盟醫院營養治療科營養師戴翊如表示，肌少症是指肌肉質量、力量和功能逐漸喪失，一般發生在中老年時期。原因包括：衰老、營養不足、維他命D缺乏、活動力下降，甚至可能受其他疾病影響而加速發生肌少症，其中以營養不足的人比例為大宗。老年人可能會因為牙齒狀況導致進食量不足，當身體沒有足夠食物來源當作活動能量時，就會消耗肌肉來產生能量，所以攝取足夠熱量及蛋白質非常重要。主要蛋白質來源是豆、魚、蛋、肉類以及乳品，攝取分量則因每個人身體狀況而不同。

增加肉類進食意願 可選擇軟嫩並以蒸滷燉調理食物 戴翊如說，因為肉筋不易咀嚼，所以牙口不好的老年人容易降低進食意願，通常不喜歡吃肉類，建議可從三個面向「改變」。 一、選擇：較軟嫩的蛋白質，如魚類、各式豆腐及蛋品。 二、質地：可將大肉塊依序切成薄片、肉絲、絞肉和細泥，利用改變食材質地來代替牙齒咀嚼，減輕牙齒負擔；藉由拍打方式將肉的筋打散，或使用木瓜酵素、鳳梨酵素幫助肉品進行嫩化。 三、烹調：用蒸、滷、燉調理食物。如煎荷包蛋改為水煮蛋、蒸蛋，或是不要將荷包蛋煎得過於焦脆；油炸類豬排改為燉煮肉，應避免反覆燉煮，否則會讓肉質變得更硬，導致咀嚼不易。 在營養諮詢門診常會有病人提到發生進食狀況不佳、覺得愈來愈無力、活動力較差的現象，戴翊如指出，經飲食諮詢後發現病人可能因牙齒關係或其他生活考量，導致食量減少。由於活動量下降也會導致胃口變小，建議進食順序調整為：蛋白質、全榖雜糧類、蔬菜，確保維持足夠的蛋白質及主要熱量來源。適當的提味，如檸檬、葱、蒜、韭菜和八角等，也可促進食慾，若是三餐進食量遠不及身體所需，建議以小量多餐的方式，增加補充點心，如無糖豆漿、蒸蛋等。

預防肌少症 「飲食」及「運動」最重要 戴翊如強調，預防肌少症最重要的就是「飲食」及「運動」，建議可攝取適當的營養再配合運動，以增強肌肉的質與量；同時鼓勵老年人應該增加日常的活動量，避免肌肉會變得愈來愈無力，以提升生活的品質。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】