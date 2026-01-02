常飲茶唔飲水會生腎石！發作劇痛致無法企直 營養師教4招降風險

生腎石的痛楚難以想像，應如何預防？有營養師指出，若平日習慣以茶代水有可能會增加腎結石形成的風險，一旦發作，其痛楚劇烈，甚至會至會令人無法站直。營養師指出，有4大方法有助降低風險。

常飲茶唔飲水會生腎石！

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，腎結石形成的原因主要是當尿液中某些物質的濃度過高，超過尿液的溶解能力，導致結晶的沉積。最常見的結石是草酸鈣結石，約佔75%，此外還可能有磷酸鈣結石、胱胺酸結石、尿酸結石等。而當結石卡住尿路時，就會出現劇烈的疼痛，甚至噁心或血尿。她提醒，許多人直到出現劇烈疼痛時，才驚覺自己已屬於腎結石高風險族群。特別是某些日常生活習慣，無疑會對腎臟造成壓力。高敏敏指，以下4類人為高危人士：

1. 自以為喝夠水

若喝水不足，尿液中的濃度將大大增加，鈣、草酸及尿酸會更容易聚積，久而久之可能形成腎結石。

2. 久坐與憋尿

長時間久坐會讓尿液在膀胱內停留過久，細菌有機會滋生，進一步導致結晶物質的累積。如果經常憋尿，尿液將更為濃縮，結石形成的機率大增。

3. 肥胖與代謝異常

肥胖會影響腎臟功能，使尿酸代謝不穩定，造成體內酸鹼環境的改變，促使結晶更易於在腎臟內累積。因此，代謝症候群患者屬於高風險群之一。

4. 家族遺傳