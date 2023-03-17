平民價錢 十優水準 全新Sleepro Mattress卷裝床褥

考試可以取10優成績，就連床褥都有10優？雅芳婷旗下品牌Sleepro by afontane最近推出一張超乎水準的卷裝床褥Sleepro Mattress，以平民價錢，達到十優級水準，稱得上是Sleepro系列的代表作。
10大優點 歐美工藝與技術打造極致舒適享受
1.馬毛質感全新感受：
令床褥感覺有彈性及柔韌性，飽滿的承托能提升床褥整體質感。
2.美國彈簧品牌獨家設計：
彈簧由美國最大型的彈簧品牌禮恩派Leggett & Platt獨家設計供應，特別堅固，床褥通過60,000次滾壓測試，比一般床褥壽命更長。
3.英國傳統拉釘工藝：
外觀經典，造工精美、耐用，免卻使用膠水接合，達致環保效益。
4.澳洲抑菌抗病毒技術：
床褥面料使用澳洲HealthGuard®技術處理，有效抑菌、消除新冠病毒及其他多種病毒，效用並經國際權威Doherty Institute證實及CMA檢定中心認證。
5.瑞士防蟎專家：
使用瑞士Sanitized防蟎技術處理，高效防塵蟎。
6.低VOC：
揮發性有機化合物VOC低於標準含量4倍。
7.低甲醛：
甲醛低於標準釋放量2.5倍。
8.不含致癌物：
不含致癌的可分解芳香胺、五氯苯酚PCP。
9.保用期長達15年
10.綠色環保：
經多國雙重認證，安全無害。
推廣期7折優惠
Sleepro Mattress 於推廣期間以低至7折發售，特設30天冷靜試用體驗，同時雅芳婷為推動及鼓勵顧客關注環保，特別推出回收包裝膠袋計劃，顧客於床褥到貨日起，20天內將包裝膠袋帶到回收地點中環街市或太子始創，即可獲贈現金券$150。
Sleepro銷售點：
荃灣店
荃灣如心廣場II期1樓 129-130號舖
中環店
中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市237-238號舖
雅芳婷床褥專門店：
荃灣廣場店
荃灣大壩街4-30號荃灣廣場525A室
V Walk店
九龍九龍深旺道28號V Walk L2-19
東堤灣畔店
大嶼山東涌慶東街1號東堤灣畔5座地下5號舖
始創中心店
九龍彌敦道750號始創中心3樓329號舖
皇室堡店
銅鑼灣皇室堡廣場12樓 1209-1210號舖
添喜大廈大鴻輝
(香港仔) 中心店
香港仔成都道26號添喜大廈大鴻輝 (香港仔) 中心1樓1號舖