年前打掃「斷、捨、離」！心理學家：有助減輕心理負擔

農曆新年即將來到，在大掃除的過程中，學生時期的制服、紀念冊、朋友送的禮物、小孩子的衣物、玩具，留下用不到，丟掉又捨不得，哪些東西該丟，哪些該留，往往令人兩難。

物品具意義難以捨離 恐讓心理背負著隱形壓力 大林慈濟醫院臨床心理中心臨床心理學家黃昱翔分享，人生是持續累進的過程，隨著時間的推衍，經驗、知識、智慧會不斷地增長，而物品也是會不斷地堆積，我們會賦予物品意義、難以捨離，而生活空間逐漸地被物品填滿，相對地會讓心理沉默地背負著隱形的壓力，因此需要適時地「收拾」，讓生活有自在的空間。 「收拾」應自我思辨協助 提高「捨去」成功率 黃昱翔指出，收拾，不單只是將物品打包後放置到看不到的空間存放，而是將物品實際地移到生活的空間之外，可以回收、給需要的人或丟棄，這是個不容易執行的過程，例如有些書籍即使存放多年未曾閱讀，但心中總想著有一天會再看；有些贈品及禮物，明明不喜歡卻又捨不得丟，此時可以試問自己「這個物品近期用得到嗎？」、「這個物品是自己需要的嗎？」，若近期用不到或不是自己需要的，捨去會是合理的選擇，經由自我思辨協助判斷及選擇，可以提高成功執行捨去多餘的物品的機率。

「覺察情緒」思考在意因素 脫離對物品的執著 黃昱翔表示，在實際要將多餘物品捨棄時，內在經常會感受到好可惜、捨不得的情緒，甚至會感到迷惘，畢竟要開始用和以往不同的判斷方式來看物品，但經由覺察情緒，反而可以讓自己有機會思考為何會感到可惜、為何會感到捨不得，可能來自於對於過去物質匱乏的經驗而產生的不安全感，或是來自對於關係連結斷裂的害怕，進而釐清內在真實在意的因素，並不是物品本身，進而可以脫離對於物品的執著。 斷、捨、離須不斷練習 成為生活態度 黃昱翔建議，經由收拾、捨去多餘的物品、脫離對於物品的執著的歷程，可以更加清楚地知道自己需要甚麼、不需要甚麼，會從時常為繁雜的物品煩心，逐漸進展到可以掌控適量、適用的物品，進而在購物時，也會開始預先思考物品進入生活的樣貌，斷絕不需要的物品。經過持續不斷地練習、覺察及反思，斷、捨、離會成為一種生活的態度，將物品盡其所用，讓空間舒適自在，創造美好的生活！ 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】