年檢PSA 早診早治前列腺癌

香港癌症資料統計中心數據顯示，前列腺癌新症從2010年的1,532宗增至2022年的2,758宗，10年間升幅達69.1%，現為本港男性第四大癌症。楊庭恩指出，「前列腺癌早期無症狀，PSA是重要篩查工具，男士50歲起應每年檢測，有家族史者更應提前至45歲開始。」

近年有知名人士陸續確診前列腺癌，令此病開始引起大眾關注。前列腺癌發病率上升與前列腺特異抗原(PSA)篩查普及，以及現代人高脂飲食、缺乏運動等生活習慣有關。臨床腫瘤科專科醫生楊庭恩表示，「男士50歲後須定期做PSA檢查，及早診斷及治療能提高治癒率。」

不過，PSA值僅是初步篩查指標，須配合其他檢查才能確診前列腺癌。PSA是由前列腺細胞分泌的一種特殊蛋白質，數值升高可能反映前列腺異常，但不一定代表罹患癌症，須進一步檢查以找出原因，並制訂相應治療方案。

ADT治療未必持久

前列腺癌的治療方式，依患者的病情嚴重程度而有所不同。早期患者可透過手術或電療根治，兩者均能有效清除腫瘤，但可能對周邊神經與組織造成損傷，導致排尿不適、勃起功能障礙等副作用，影響日常生活。

若患者病情已發展至癌細胞擴散階段，以往主要依賴雄激素剝奪療法(ADT)，透過注射藥物或直接做睾丸切除手術，降低體內睾酮濃度。在ADT治療初期，大多數前列腺癌細胞對雄激素抑制反應良好，然而隨時間推移，癌細胞逐漸適應低雄激素環境，部分細胞將出現「去勢抗性」現象。對於高風險或轉移性前列腺癌，單一ADT療法或不足以持久控制病情。