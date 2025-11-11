年檢PSA 早診早治前列腺癌

近年有知名人士陸續確診前列腺癌，令此病開始引起大眾關注。前列腺癌發病率上升與前列腺特異抗原(PSA)篩查普及，以及現代人高脂飲食、缺乏運動等生活習慣有關。臨床腫瘤科專科醫生楊庭恩表示，「男士50歲後須定期做PSA檢查，及早診斷及治療能提高治癒率。」
香港癌症資料統計中心數據顯示，前列腺癌新症從2010年的1,532宗增至2022年的2,758宗，10年間升幅達69.1%，現為本港男性第四大癌症。楊庭恩指出，「前列腺癌早期無症狀，PSA是重要篩查工具，男士50歲起應每年檢測，有家族史者更應提前至45歲開始。」
不過，PSA值僅是初步篩查指標，須配合其他檢查才能確診前列腺癌。PSA是由前列腺細胞分泌的一種特殊蛋白質，數值升高可能反映前列腺異常，但不一定代表罹患癌症，須進一步檢查以找出原因，並制訂相應治療方案。
ADT治療未必持久
前列腺癌的治療方式，依患者的病情嚴重程度而有所不同。早期患者可透過手術或電療根治，兩者均能有效清除腫瘤，但可能對周邊神經與組織造成損傷，導致排尿不適、勃起功能障礙等副作用，影響日常生活。
若患者病情已發展至癌細胞擴散階段，以往主要依賴雄激素剝奪療法(ADT)，透過注射藥物或直接做睾丸切除手術，降低體內睾酮濃度。在ADT治療初期，大多數前列腺癌細胞對雄激素抑制反應良好，然而隨時間推移，癌細胞逐漸適應低雄激素環境，部分細胞將出現「去勢抗性」現象。對於高風險或轉移性前列腺癌，單一ADT療法或不足以持久控制病情。
合併治療延緩抗藥性
轉移性前列腺癌是指癌細胞已由原發部位擴散至其他器官或骨骼，可分為兩類：轉移性去勢抗性前列腺癌(mCRPC)與轉移性荷爾蒙敏感性前列腺癌(mHSPC)。其中，mHSPC是指癌細胞雖已擴散至身體其他部位，但仍對荷爾蒙治療具有反應。針對這類患者，近年國際治療指引如NCCN及EAU均建議採用新型荷爾蒙治療作為首選方案。合併使用ADT及新型口服荷爾蒙藥物，能雙管齊下分別從不同途徑阻斷雄激素對癌細胞的影響。新型口服荷爾蒙藥物通過直接阻斷殘留雄激素與癌細胞受體的結合，使癌細胞更難存活。合併治療效果較單一使用ADT更為顯著，能延緩抗藥性，並有效大幅降低PSA水平，有助提升患者整體存活率及生活質素。
重拾健康生活
楊庭恩分享一名70歲患者因全身骨痛求診，原以為是年老引起的骨骼問題，經檢查後確診為mHSPC，其PSA值更高達4,000。當時患者幾乎須依靠輪椅行動，精神狀態萎靡、食慾不振，且飽受疼痛折磨。在接受ADT合併新型口服荷爾蒙藥物治療後，兩周內骨痛顯著改善，3個月後PSA值大幅降至50，不僅恢復行動能力，整體生活質素也大幅提升。