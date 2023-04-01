年紀大吃不下飯、腸胃變弱？營養師4大飲食建議防衰退

當家中長輩的飲食習慣隨著年紀改變，有的人愈吃愈鹹，有的人則是食慾不振，你是否擔心飲食習慣的改變影響家中長輩的健康？
老人營養問題 恐伴隨很多身體疾病
衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉表示，營養為健康之基本要素，想要有健康、有活力的老年生活，營養與適當運動缺一不可，因此，建議長者每天都要吃到六大類食物且每類食物宜多加變化，才可避免營養不均的狀況，以下依據年長者之生理特性提供一些飲食上的建議：
一、腸胃機能減弱：
- 避免暴飲暴食，採小食多餐，三餐吃不多時，可以補充點心。
- 少吃油炸、油煎食物。
- 若有便秘問題可多吃富含膳食纖維的食物，例如：蔬菜、水果、全穀類食物(糙米、全麥饅頭)、蒟蒻等及適當水分的飲用。
- 脹氣引起不適時，可少攝取韭菜、洋葱、青椒、乾豆類、花菜、番薯等容易產氣的食物。
二、牙齒功能不好、咀嚼能力下降：
- 定期做口腔檢查、牙齒治療或安裝適當之假牙。
- 選擇質軟、易消化的食物，例如：水果蓉、蒸蛋。
- 烹調時將食物切細煮爛。可將肉、魚類等蛋白質豐富的食材、堅果或水果類等先切成小塊或細絲、剁碎或糊狀再與主食或蔬菜一起烹調，增加食物的營養密度，改善營養狀況。
- 水果可用果汁機打成蓉，不要濾渣以增加纖維質。
三、食慾減退，食量減少：
- 盡量選擇營養濃度較高的食材。
- 家人陪伴一起進食，增加進餐愉快的氣氛。
- 小食多餐方式進食，在餐與餐之間補充簡便點心。
- 以芶芡、沾醬或淋上湯汁等方式，使食物潤滑順口，汁液不要太油。
- 利用清蒸、水煮、燉、滷等方式烹調，使食物柔軟易吞。
- 經常變換食譜，注意色、香、味的調配。
- 多活動，以增加食慾。
四、味覺退化、口味變重：
- 食材選擇以新鮮為佳，避免醃漬、加工成品。
- 適當使用醋、檸檬、番茄、鳳梨等酸味物質。
- 佐以辛香料，例如：香菜、葱、薑、蒜、八角、洋葱。
- 以甘味物質提味，例如：海帶、香菇。
- 食物趁熱上桌，使香氣散發。