年紀大吃不下飯、腸胃變弱？營養師4大飲食建議防衰退

營養為健康之基本要素，想要有健康、有活力的老年生活，營養與適當運動缺一不可。

當家中長輩的飲食習慣隨著年紀改變，有的人愈吃愈鹹，有的人則是食慾不振，你是否擔心飲食習慣的改變影響家中長輩的健康？

老人營養問題 恐伴隨很多身體疾病

衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉表示，營養為健康之基本要素，想要有健康、有活力的老年生活，營養與適當運動缺一不可，因此，建議長者每天都要吃到六大類食物且每類食物宜多加變化，才可避免營養不均的狀況，以下依據年長者之生理特性提供一些飲食上的建議：