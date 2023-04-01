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健康
2023-04-01 15:00:00

年紀大吃不下飯、腸胃變弱？營養師4大飲食建議防衰退

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不進食

營養為健康之基本要素，想要有健康、有活力的老年生活，營養與適當運動缺一不可。

當家中長輩的飲食習慣隨著年紀改變，有的人愈吃愈鹹，有的人則是食慾不振，你是否擔心飲食習慣的改變影響家中長輩的健康？

 

老人營養問題 恐伴隨很多身體疾病

衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉表示，營養為健康之基本要素，想要有健康、有活力的老年生活，營養與適當運動缺一不可，因此，建議長者每天都要吃到六大類食物且每類食物宜多加變化，才可避免營養不均的狀況，以下依據年長者之生理特性提供一些飲食上的建議：

纖維食物

若有便秘問題可多吃富含膳食纖維的食物。

一、腸胃機能減弱：

  1. 避免暴飲暴食，採小食多餐，三餐吃不多時，可以補充點心。
  2. 少吃油炸、油煎食物。
  3. 若有便秘問題可多吃富含膳食纖維的食物，例如：蔬菜、水果、全穀類食物(糙米、全麥饅頭)、蒟蒻等及適當水分的飲用。
  4. 脹氣引起不適時，可少攝取韭菜、洋葱、青椒、乾豆類、花菜、番薯等容易產氣的食物。
切絲

烹調時將食物切細煮爛。

二、牙齒功能不好、咀嚼能力下降：

  1. 定期做口腔檢查、牙齒治療或安裝適當之假牙。
  2. 選擇質軟、易消化的食物，例如：水果蓉、蒸蛋。
  3. 烹調時將食物切細煮爛。可將肉、魚類等蛋白質豐富的食材、堅果或水果類等先切成小塊或細絲、剁碎或糊狀再與主食或蔬菜一起烹調，增加食物的營養密度，改善營養狀況。
  4. 水果可用果汁機打成蓉，不要濾渣以增加纖維質。
少食多餐

小食多餐方式進食，在餐與餐之間補充簡便點心。

三、食慾減退，食量減少：

  1. 盡量選擇營養濃度較高的食材。
  2. 家人陪伴一起進食，增加進餐愉快的氣氛。
  3. 小食多餐方式進食，在餐與餐之間補充簡便點心。
  4. 以芶芡、沾醬或淋上湯汁等方式，使食物潤滑順口，汁液不要太油。
  5. 利用清蒸、水煮、燉、滷等方式烹調，使食物柔軟易吞。
  6. 經常變換食譜，注意色、香、味的調配。
  7. 多活動，以增加食慾。
香辛料

佐以辛香料，例如：香菜、葱、薑、蒜、八角、洋葱。

四、味覺退化、口味變重：

  1. 食材選擇以新鮮為佳，避免醃漬、加工成品。
  2. 適當使用醋、檸檬、番茄、鳳梨等酸味物質。
  3. 佐以辛香料，例如：香菜、葱、薑、蒜、八角、洋葱。
  4. 以甘味物質提味，例如：海帶、香菇。
  5. 食物趁熱上桌，使香氣散發。
味覺退化 食慾減退 咀嚼能力下降 腸胃機能
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