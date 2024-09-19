年紀大易患癌有原因 研究指癌症生長或與免疫功能老化有關

癌症的發病率隨年齡增長而顯著攀升，尤其是60歲過後，更踏入罹患癌病的高峰期。過去科學家始終未能破解為何年老會驅使癌症發展，而最近一項研究便取得突破，首次揭示老化的免疫系統如何促進腫瘤生長的機制，為抗克癌症帶來一個新方向。

美國紐約西奈山伊坎醫學院的研究團隊，利用小鼠模型進行實驗，發現肺癌、胰腺癌和大腸癌在年老小鼠體內的生長速度比年輕小鼠更快。於是他們以骨髓移植實驗模擬免疫系統老化的影響，顯示即使在年輕的小鼠身體，免疫系統老化仍會加速癌症生長，而令人驚訝的是，若年老小鼠的免疫系統被「年輕化」處理，癌症生長速度也顯著減慢。有關結果已於《Science》公布。

免疫系統老化會引發有害的炎症，促進促腫瘤巨噬細胞累積，繼而抑制能夠殺死腫瘤細胞的免疫細胞的反應，最終削弱身體抵抗癌症的能力。

抑制免疫細胞殺癌能力

研究人員解釋，免疫系統老化會引發有害的炎症，促進促腫瘤巨噬細胞累積，繼而抑制能夠殺死腫瘤細胞的免疫細胞的反應，最終削弱身體抵抗癌症的能力。他們更發現，使用一種常用於治療炎症的藥物阻斷特定的炎症通路後，可以在小鼠模型中逆轉這種有害過程。

他們指出，今次是首個有力證據，證明免疫系統老化產生的慢性炎症會促使癌症發生，日後可從這方向研發新的療法及預防方法，例如利用藥物減低長者的患癌風險，藉以減少癌症個案，甚至可以由此探索其他與老化相關的疾病，從而為醫學帶來突破。