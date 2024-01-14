年紀大機器一定壞？破解5大老化迷思 做個精靈老人家

由出生開始，我們的年齡就只增不減，而踏入中年後更會感覺體力不如從前，甚至各種疾病陸續浮現。很多人都視之為無可避免的衰老現場，但年老身體變差並非不可避免，最重要是不要墮入老化的迷思，錯失保持健康的機會。

老化迷思1：身體惡化不可避免 對衰老抱有低期望的人，心態和行為上都會助長健康惡化，傾向不願意尋求醫療或改變生活習慣，最終導致壽命縮短。故此抱持正面積極的心態有助延年益壽。

老化迷思2：長者不宜運動 不少老人家因為體力下降或怕跌而減少運動，但適當的運動實際有助保持身心活躍、增強肌肉力量、減少脂肪，並改善心理健康，最重要是選擇一種適合自己的運動，就可以避免受傷。

老化迷思3：長者睡得少 年齡與睡眠時間的需要沒有絕對關係，長者似乎睡得少可能是受生活習慣及病患所影響， 其實他們與成人一樣，每晚都需要7至9小時睡眠。

老化迷思4：女性才會有骨質疏鬆症 女性患骨質疏鬆症的風險確實比男性為高，但男士不能因此而疏忽病患的威脅，亦需攝取足夠的營養及定期運動以預防患病。

老化迷思5：老了才來戒煙沒用 不少人都以年紀大為由拒絕戒煙，覺得上了年紀才戒沒有用處，事實上無論吸煙多久，只要肯戒就已經對健康有幫助。