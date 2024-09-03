年紀大機器壞？研究：2個年紀體內出現最大變化或致病主因

隨著年齡漸長，我們的身體會發生很多變化，除了肉眼可見的外在變化，例如皮膚變得鬆弛及皺紋，也有一些肉眼看不見的內在變化。最新研究更發現，人體在44歲和60歲左右會發生兩次重大的分子和微生物變化，或許是引發心血管疾病等健康風險的關鍵。

出現分子和微生物變化

該項由史丹福大學進行的研究，分析了居住在加州108名年齡介乎 25 歲至 75 歲的人的健康數據。他們每隔數個月會提供血液及其他生物樣本，以追蹤他們體內多達13.5萬種分子和微生物的變化。

結果顯示，在某些年齡出現的分子和微生物變化，比其他年齡期的變更多，而人在40多歲及60歲出頭時的變化便最為顯著。最值得關注是與年齡相關的分子和微生物變化與潛在的健康問題有關係，因為對於 40 多歲的人來說，與酒精、咖啡因、脂質代謝、心血管疾病及皮膚和肌肉相關的分子數量出現顯著變化；到60歲時，最大的分子變化則與心血管疾病、免疫調節、腎功能、碳水化合物和咖啡因代謝等有關。有關研究已於《 Nature Aging》公布。