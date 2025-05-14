年紀大膝頭痛不能運動？醫生揭1種運動方式不傷膝 死亡率降44%

年紀大膝蓋有問題代表不能運動？有醫生指，許多長者有膝蓋痛問題，會以為自己不能進行運動，結果令健康更差。不過，有1種運動不但不會對膝蓋造成負擔，更可以有效降低44%的死亡率。

醫生揭1種運動方式不傷膝 死亡率降44% 家庭醫學科醫生洪暐傑在其facebook專頁上分享指，年齡增長並不代表必須放棄運動，而是應該選擇合適的運動方式。所以，他推介一種名為「超慢跑(Slow Jogging)」的運動方式，這種方式不僅能減少膝蓋負擔，還能有效提升體能和健康。以下是超慢跑的5大健康好處： 1. 提升代謝與減重 超慢跑的能量消耗高於走路，約為2倍，卻不會增加疲勞感。研究顯示，每周進行超慢跑可以有效降低體脂肪3%，並有效改善心肺功能和粒線體活性。 2. 降低關節壓力 超慢跑能減少關節的衝擊，特別適合關節不適或肥胖的個體。研究指出，地面慢跑可將關節衝擊降低35%，對於初學者而言是一個安全的選擇。 3. 適合高齡者 有研究指，參加超慢跑課程的長者在體能和心情上均有顯著改善，這有助於他們的自我照護及延緩生理退化。 4. 延長壽命 每周慢跑1至2.5小時的輕鬆慢跑者，其死亡率可降低44%。這表明，適度的運動比激烈運動對健康長壽有著重要的影響。 5. 簡單易行的入門運動 超慢跑不需要任何專業設備，適合在家中進行，每天10分鐘的練習即可融入日常生活中。

超慢跑一周計劃 洪醫生列出超慢跑入門一周計劃如下： 星期一：原地慢跑10分鐘 + 伸展

星期二：休息

星期三：室外慢跑15分鐘(步道或公園)

星期四：原地慢跑10分鐘 + 深呼吸

星期五：休息

星期六：慢跑20分鐘

星期日：散步 + 伸展或瑜伽 洪醫生分享一宗案例指，68歲的女子因膝蓋不適而幾乎不運動，經過建議後，她開始在陽台進行原地慢跑，幾周後覆診時她表示，「每天慢跑10分鐘，讓我感覺精神好多了！」所以，不必激烈的運動，超慢跑也可以重啟健康。

3類人最適合超慢跑 洪醫生表示，但超慢跑並不是適合所有人，他列出適合與不適合的人群如下： 建議嘗試的人： 想減重但對劇烈運動有所畏懼者。

關節不佳或銀髮族群。

長時間久坐的上班族。 建議諮詢醫生後才開始的人： 有骨質疏鬆或重大關節病史者。

控制不良的心臟病患者。 洪醫生表示，不少人可能會有疑惑，超慢跑和快走的分別，他解答指，超慢跑的能量消耗是快走的約兩倍，但不會增加疲勞感。而且慢跑由於選擇地面慢跑(Grounded Running)會對關節造成較小的負擔，所以亦適合膝蓋不好的人，他建議初學者應該每天10分鐘起步，根據自身狀況逐步增加。即使在陽台或客廳的原地慢跑同樣有效。