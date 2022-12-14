年紀輕輕就患Her2乳癌 人生漫長 重視預防復發

38歲的徐小姐，屬於年輕型乳癌患者，未來人生還很長，可能較在意乳房外觀或有後續生育計劃。而她罹患單側的HER2乳癌，此類乳癌亞型患者有着較差的預後，復發率與死亡率也較高。

此外，徐小姐有淋巴結轉移的現象，經歷雙標靶治療後，仍發現體內有殘存癌細胞，醫師建議接續新一代小分子標靶藥物「強化輔助治療」，完成1年療程後，至今定期追蹤，都無復發跡象。

三成 HER2 乳癌患者 10 年內復發 「高風險族群」當心了

收治案例的林新醫院乳房外科吳玉婷醫師指出，HER2乳癌在研究中發現，約有三成患者會在10年內復發，因此屬於需要積極治療的族群。HER2乳癌的標準治療，是在術前進行輔助治療後，再執行手術切除腫瘤，為降低未來復發率，手術後需再接續1年的術後輔助治療，盡可能削減殘存的腫瘤細胞。

吳玉婷醫師進一步表示，醫學上將「有淋巴結轉移」、「腫瘤大於2公分」、「前導型標靶治療後若手術仍有殘存癌細胞」的HER2乳癌患者，定義為未來復發率較高的「高風險族群」，徐小姐正符合了以上條件。