年紀輕輕就患Her2乳癌 人生漫長 重視預防復發

38歲的徐小姐，屬於年輕型乳癌患者，未來人生還很長，可能較在意乳房外觀或有後續生育計劃。而她罹患單側的HER2乳癌，此類乳癌亞型患者有着較差的預後，復發率與死亡率也較高。
此外，徐小姐有淋巴結轉移的現象，經歷雙標靶治療後，仍發現體內有殘存癌細胞，醫師建議接續新一代小分子標靶藥物「強化輔助治療」，完成1年療程後，至今定期追蹤，都無復發跡象。
三成HER2乳癌患者10年內復發 「高風險族群」當心了
收治案例的林新醫院乳房外科吳玉婷醫師指出，HER2乳癌在研究中發現，約有三成患者會在10年內復發，因此屬於需要積極治療的族群。HER2乳癌的標準治療，是在術前進行輔助治療後，再執行手術切除腫瘤，為降低未來復發率，手術後需再接續1年的術後輔助治療，盡可能削減殘存的腫瘤細胞。
吳玉婷醫師進一步表示，醫學上將「有淋巴結轉移」、「腫瘤大於2公分」、「前導型標靶治療後若手術仍有殘存癌細胞」的HER2乳癌患者，定義為未來復發率較高的「高風險族群」，徐小姐正符合了以上條件。
晚期腦轉轉移最棘手 早期開始來預防
晚期的HER2乳癌，常見轉移至腦部、骨骼、肺部及肝臟，其中最棘手的就是腦轉移治療。吳醫師解釋，為保護腦部免受外來物侵害，腦部的「血腦屏障(Blood-brain barrier, BBB)」形成一道防線，癌症能轉移，藥物卻不容易抵達。而新一代小分子藥物，相交於一般傳統大分子藥物，更能穿透BBB，除了晚期能治療腦轉移，在早期強化輔助治療方面，除了能降低復發率，還有降低前導型標靶治療後若手術仍有殘存癌細胞的患者76%腦轉移及死亡的風險。
吳醫師解釋，強化輔助治療是療程為期1年、給藥方式為每日口服一次的新一代小分子標靶藥物，透過穿透癌細胞膜，阻斷下游訊號傳遞，阻止癌細胞增生，進而達成抑制癌症的效果。由於腦轉移治療不易，因此預防腦轉移是早期患者需要留意的關鍵。
微創真空抽吸提早診斷出多發或對側乳癌
像徐小姐這樣的單側乳癌患者不少，吳醫師提醒，乳癌患者單側乳房組織，甚至對側乳房都可能有其他的囊腫，建議全部腫瘤都進一步切片檢查是否為惡性腫瘤，目前有微創真空抽吸的手術方式，可以達到很好的治療及診斷效果。許多女性都相當懼怕就醫，醫師表示，不要等到乳房出現明顯異狀才就醫，及早就醫才有機會提高疾病存活率。若是因男醫師看診感到害羞，目前也有愈來愈多女醫師能提供協助，希望廣大女性能更正視自己的乳房健康。
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