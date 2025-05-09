年紀輕輕記性差易腦霧？營養師教吃8類補腦食物

透過飲食可以延緩大腦退化？有營養師指出，都市人生活忙碌，且壓力大，容易令大腦退化，出現記性差或腦霧等症狀，她指出有8類食物，有補腦健腦的功效，有助延緩大腦退化。

營養師教吃8類補腦食物

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，現代生活中許多人面臨著巨大的壓力，導致記憶力下降、注意力分散，甚至出現「腦霧」的現象，例如突然忘記下一秒要說的話、打開雪櫃會忘記自己要拿甚麼或簡單的拋接球都能失手。高敏敏提醒，這些都是大腦發出的警號，提醒我們需要更關注腦部健康。她推介吃以下8類補腦健腦食物：

1.雞蛋

營養成分：含有優質蛋白質與卵磷脂

功效：促進腦部發育，保護神經系統

2. 綠色蔬菜

營養成分：富含植化素和多種營養素

功效：保護腦細胞，讓思緒更敏銳

3. 深海魚類

營養成分：富含Omega-3脂肪酸

功效：預防記憶衰退，改善學習困難和閱讀障礙

4. 綜合莓果

營養成分：含有豐富的多酚抗氧化劑

功效：減少自由基破壞，延緩腦衰老速度

5.燕麥/穀類

營養成分：富含β-聚葡萄糖、維他命和礦物質

功效：預防思緒混亂

6. 堅果

營養成分：含有豐富的亞麻油酸

功效：紓緩腦神經繃緊，促進腦部細胞發育

7. 乳酪

營養成分：富含好菌、蛋白質、鈣質和色氨酸

功效：提升學習力與專注力

8. 海藻類