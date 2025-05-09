年紀輕輕記性差易腦霧？營養師教吃8類補腦食物

透過飲食可以延緩大腦退化？有營養師指出，都市人生活忙碌，且壓力大，容易令大腦退化，出現記性差或腦霧等症狀，她指出有8類食物，有補腦健腦的功效，有助延緩大腦退化。
營養師教吃8類補腦食物
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，現代生活中許多人面臨著巨大的壓力，導致記憶力下降、注意力分散，甚至出現「腦霧」的現象，例如突然忘記下一秒要說的話、打開雪櫃會忘記自己要拿甚麼或簡單的拋接球都能失手。高敏敏提醒，這些都是大腦發出的警號，提醒我們需要更關注腦部健康。她推介吃以下8類補腦健腦食物：
1.雞蛋
- 營養成分：含有優質蛋白質與卵磷脂
- 功效：促進腦部發育，保護神經系統
2. 綠色蔬菜
- 營養成分：富含植化素和多種營養素
- 功效：保護腦細胞，讓思緒更敏銳
3. 深海魚類
- 營養成分：富含Omega-3脂肪酸
- 功效：預防記憶衰退，改善學習困難和閱讀障礙
4. 綜合莓果
- 營養成分：含有豐富的多酚抗氧化劑
- 功效：減少自由基破壞，延緩腦衰老速度
5.燕麥/穀類
- 營養成分：富含β-聚葡萄糖、維他命和礦物質
- 功效：預防思緒混亂
6. 堅果
- 營養成分：含有豐富的亞麻油酸
- 功效：紓緩腦神經繃緊，促進腦部細胞發育
7. 乳酪
- 營養成分：富含好菌、蛋白質、鈣質和色氨酸
- 功效：提升學習力與專注力
8. 海藻類
- 營養成分：富含Omega-3脂肪酸
- 功效：維持神經元結構完整性，增強記憶力
4大刺激神經迴路運動
營養師高敏敏指，除了飲食，維持定期運動習慣也至關重要。以下是幾種有助於大腦健康的運動：
1. 乒乓球
- 益處：需要高度專注和快速反應，訓練手眼協調能力，提升專注力，促進神經連結。有研究指乒乓球運動有助反應訓練，能提升老年人記憶力，並降低失智症風險。
2. 羽球
- 益處：全身性運動，能訓練大腦反應力，提升空間資訊處理能力，延緩腦部老化。
3. 足球
- 益處：集體合作運動，通過控球、傳球和射門提升大腦與四肢的協調性。
4. 爬山
- 益處：改善腦部血氧循環，增強認知功能，刺激大腦活動，提升平衡感。
營養師高敏敏指，大腦在日常生活中扮演著重要角色，希望大家能夠選擇自己喜愛的運動，搭配補腦食材，讓大腦與身體共同受益，維持健康的生活方式。