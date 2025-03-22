年紀輕輕都會血壓高恐患癌？醫生揭高血壓伴隨5大警號即求醫

一向上了年紀的人才屬高血壓的高危人士，但原來現在年輕人也屬高危！有醫生指出年輕人也可能會出現高血壓問題，並有機會是患上腎上腺癌，而成因未必與壓力和捱夜等的生活習慣有關。醫生提醒，當出現高血壓時伴隨5大警號，就有可能是患癌症狀，須即時求醫。

18歲以上就有風險？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，最近一則43歲康城影后因腎上腺癌驟逝的消息，再次引起了人們對年輕高血壓患者健康的關注。年輕人可能會以為自己的高血壓是與壓力、飲食和作息有關，但若果血壓長期處於高位，特別是吃降血壓藥效果也不大的人，就可能不僅是生活作息的問題，而是隱藏著腎上腺癌的風險。

黃醫生引用一項最新研究發現，18至35歲的高血壓患者中，有高達23%存在腎上腺病變。腎上腺相關腫瘤的發病年齡分布如下：

腎上腺皮質癌(惡性)：這種癌症發病率低，但預後不佳。

嗜鉻細胞瘤/副神經節瘤：好發於30至50歲，平均診斷年齡42.3歲；遺傳性者在20至35歲之間發病，佔年輕患者60%。

原發性醛固酮分泌瘤(Conn症候群)：年輕化趨勢明顯，18至35歲的確診比例上升至12%。

這些腫瘤早期常被誤認為是「壓力大」或「體質問題」，平均延誤診斷達3.2年。

高血壓伴隨5大警號即求醫

黃醫生提醒，年輕人出現高血壓時，如果伴隨以下5大症狀時，便需提高警覺：