年紀輕輕都會血壓高恐患癌？醫生揭高血壓伴隨5大警號即求醫

一向上了年紀的人才屬高血壓的高危人士，但原來現在年輕人也屬高危！有醫生指出年輕人也可能會出現高血壓問題，並有機會是患上腎上腺癌，而成因未必與壓力和捱夜等的生活習慣有關。醫生提醒，當出現高血壓時伴隨5大警號，就有可能是患癌症狀，須即時求醫。
18歲以上就有風險？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，最近一則43歲康城影后因腎上腺癌驟逝的消息，再次引起了人們對年輕高血壓患者健康的關注。年輕人可能會以為自己的高血壓是與壓力、飲食和作息有關，但若果血壓長期處於高位，特別是吃降血壓藥效果也不大的人，就可能不僅是生活作息的問題，而是隱藏著腎上腺癌的風險。
黃醫生引用一項最新研究發現，18至35歲的高血壓患者中，有高達23%存在腎上腺病變。腎上腺相關腫瘤的發病年齡分布如下：
- 腎上腺皮質癌(惡性)：這種癌症發病率低，但預後不佳。
- 嗜鉻細胞瘤/副神經節瘤：好發於30至50歲，平均診斷年齡42.3歲；遺傳性者在20至35歲之間發病，佔年輕患者60%。
- 原發性醛固酮分泌瘤(Conn症候群)：年輕化趨勢明顯，18至35歲的確診比例上升至12%。
這些腫瘤早期常被誤認為是「壓力大」或「體質問題」，平均延誤診斷達3.2年。
高血壓伴隨5大警號即求醫
黃醫生提醒，年輕人出現高血壓時，如果伴隨以下5大症狀時，便需提高警覺：
- 血壓波動劇烈：收縮壓在1小時內相差少於50mmHg。
- 藥物抵抗同時使用「3種降壓藥」仍無法控制。
- 代謝異常：無故低血鉀(少於3.5mmol/L)或高血糖。
- 體徵變化：臉部潮紅、手抖或莫名出汗。
- 家族病史：直系親屬有內分泌腫瘤或早發性高血壓。
2步驟診斷
黃醫生解釋指，基因分析發現，帶有VHL基因或RET原癌基因突變者，40歲前罹患腎上腺腫瘤的機率高達34%。如果家族中有雙側腎上腺腫瘤、30歲前發生視網膜母細胞瘤或多發性神經纖維瘤，建議進行基因檢測。而診斷以上的腎上腺病變只需2大步驟：
- 生化檢查：測量24小時尿液中的變腎上腺素與醛固酮/腎素比值。
- 功能影像：PET-CT可偵測微小腫瘤。
3招預防致癌
黃醫生指，如果要作出預防對策，應在生活習慣阻斷致癌路徑，他建議：
- 避開環境荷爾蒙：例如會刺激腎上腺皮質增生塑化劑。
- 抗氧化飲食：每天攝取200g深綠色蔬菜，其硫代葡萄糖苷可抑制腫瘤血管新生。
- 壓力管理：減少持續的高壓力情況，以免誘發腎上腺細胞DNA損傷。
黃醫生亦提醒，所有35歲以下新診斷高血壓患者應接受腎上腺腫瘤篩查，已確診者需定期追蹤。他指，「壓不穩、藥無效、鉀亂跳、汗狂冒」，出現任何一項症狀請速至內分泌專科醫生檢查。
年輕人長期高血壓不是小事，特別是伴隨異常症狀時，務必進一步檢查腎上腺功能。早發現、早診斷、早治療，才能阻止高血壓背後的致命病變。