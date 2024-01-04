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健康
2024-01-04 18:30:25

年輕男子性格突變嚇壞親友 強行就醫原來是躁鬱症影響

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躁鬱症

李佳儒醫生指出，透過調整生活方式有助於改善病情，包括維持健康的飲食習慣、規律的作息以及充足的藥物跟睡眠，盡可能減少不必要的壓力，周遭親友的支持與陪伴更是不可或缺的一環。

27歲的張先生一直以來成績優異、個性溫順，碩士畢業在即的他最近睡眠需求減少、突然花費上萬塊錢購買衣服、時常易怒、情緒波動大，動不動就跟身邊親近的老師同學起衝突。原以為只是讀書壓力大，畢業後情況依舊沒有好轉，偶發不受控的脫序行為導致求職困難，家屬還要時時幫忙善後。不得已之下，家屬強行帶他到醫院精神科門診求助，經過醫生診治確診為躁鬱症。經過每月一次的長效針劑治療後，才為家屬身心俱疲的日常畫上句點，張先生穩定控制病情後，順利踏入職場，重掌生活自主權。

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難以控制的情緒障礙 可能是躁鬱症上頭

躁鬱症又稱為雙極性情感疾患，每個人一生中有0.4%的罹病率，原因與基因遺傳、環境、生活壓力等有關。常見的症狀如周期性的情緒起伏，狂躁時呈現心情高昂、亢奮、易怒，並可能同時伴隨注意力不集中、睡眠需求減少、只要睡一點點就覺得精力充沛，自我膨脹、自大，甚至會有誇大的妄想等。

亞東紀念醫院精神科李佳儒醫生表示，躁鬱症的表現方式因人而異，部分的患者第一次發病以鬱期為表現，因此被認為是抑鬱症，直到後期開始出現躁期症狀才改診斷為躁鬱症，但也有為數不多的個案一生當中只有出現躁期、沒有鬱期。躁鬱症患者常常做一些超出自己能力範圍的事，例如過度購物、跟他人起衝突、危險駕駛出車禍等。在自我膨脹的情況下，往往使患者不容易察覺自身病狀，不認為自己需要治療，若身邊親友放任不管，很可能造成難以挽回的後果，甚至影響到患者自身及他人的人身安全。

躁鬱症

躁鬱症常見的症狀是周期性的情緒起伏。

精神病房也會迎來清晨 醫生籲藥物與心理治療缺一不可

李佳儒醫生指出，躁鬱症以藥物治療為主，心理治療為輔。藥物治療通常涵括情緒穩定劑、抗精神病及抗抑鬱劑，幫助平衡情緒跟減輕症狀，除了一般藥錠外，可透過每月一次的長效針劑治療。心理治療的部分，對於情緒管理、調整思考的彈性，以及適應對外壓力，都是患者與心病抗戰時必經的過程。

「調整生活方式有助於改善病情，包括維持健康飲食習慣、規律作息與用藥，以及充足睡眠，減少不必要壓力，周遭親友的支持與陪伴更是不可或缺。由於躁鬱症和高血壓、高血脂、糖尿病一樣都是慢性病，需要長期的治療。」李醫生補充，最新研究發現，躁鬱症倘若一再復發，會對大腦造成傷害，影響病人的認知功能，造成不可彌補的損傷。只要病人復發次數愈少，除了可降低對大腦的傷害，亦可把時間運用於自己的生活中。

針劑

藥物治療通常涵括情緒穩定劑、抗精神病及抗抑鬱劑，幫助平衡情緒跟減輕症狀，除了一般藥錠外，可透過每月一次的長效針劑治療。

害怕社會貼標籤？長效針劑助患者重掌生活

許多躁鬱症患者重回職場，最擔心不被社會接納，背負沉重的心理壓力，甚至排斥副作用而抗拒吃藥，或因工作繁忙而忘記按時服藥、覺得每天要吃很多藥而感到困擾。然而，長效針劑的出現可謂是患者的一大福音，藥物持續時間長、每月注射一次即可，且能讓藥物在血中濃度維持穩定、波動較小，更不用擔心他人對吃藥投以異樣眼光，病人在意的副作用較少，讓生活更趨理想日常。

怎樣的患者適合打長效針劑？李佳儒醫生坦言，除了對成分過敏，目前醫學上並沒有發現特定不適合注射的群組，不過實際情形還是應依據醫生專業診斷，才能依個案的病情予以適量的劑型，讓患者盡快走出陰霾、撥雲見日，重新掌握自己光明璀璨的人生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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