年輕男子性格突變嚇壞親友 強行就醫原來是躁鬱症影響

27歲的張先生一直以來成績優異、個性溫順，碩士畢業在即的他最近睡眠需求減少、突然花費上萬塊錢購買衣服、時常易怒、情緒波動大，動不動就跟身邊親近的老師同學起衝突。原以為只是讀書壓力大，畢業後情況依舊沒有好轉，偶發不受控的脫序行為導致求職困難，家屬還要時時幫忙善後。不得已之下，家屬強行帶他到醫院精神科門診求助，經過醫生診治確診為躁鬱症。經過每月一次的長效針劑治療後，才為家屬身心俱疲的日常畫上句點，張先生穩定控制病情後，順利踏入職場，重掌生活自主權。

難以控制的情緒障礙 可能是躁鬱症上頭 躁鬱症又稱為雙極性情感疾患，每個人一生中有0.4%的罹病率，原因與基因遺傳、環境、生活壓力等有關。常見的症狀如周期性的情緒起伏，狂躁時呈現心情高昂、亢奮、易怒，並可能同時伴隨注意力不集中、睡眠需求減少、只要睡一點點就覺得精力充沛，自我膨脹、自大，甚至會有誇大的妄想等。 亞東紀念醫院精神科李佳儒醫生表示，躁鬱症的表現方式因人而異，部分的患者第一次發病以鬱期為表現，因此被認為是抑鬱症，直到後期開始出現躁期症狀才改診斷為躁鬱症，但也有為數不多的個案一生當中只有出現躁期、沒有鬱期。躁鬱症患者常常做一些超出自己能力範圍的事，例如過度購物、跟他人起衝突、危險駕駛出車禍等。在自我膨脹的情況下，往往使患者不容易察覺自身病狀，不認為自己需要治療，若身邊親友放任不管，很可能造成難以挽回的後果，甚至影響到患者自身及他人的人身安全。