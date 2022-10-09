年長者跌倒不只因為骨質疏鬆 肌少症也是失能殺手

廖曜磐主任指出，肌少症指的是肌肉量減少、肌力減弱或低身體功能表現，在老化過程中運動神經退化、蛋白質合成減少、營養供給不足或慢性病等因素而造成。

74歲的張姓老婦不小心跌倒後小腿骨折，家人納悶老婦吃很多保骨健康食品，怎麼還會骨質疏鬆而跌倒骨折？很多人的迷思，以為跌倒骨折就是骨質疏鬆引起的，其實，包含張姓老婦等很多老人家跌倒並非因為骨質疏鬆，而是肌力不足，肌少症才是跌倒的主因，跌倒後因撞擊力大，即使沒有骨質疏鬆照樣骨折。

不只要防骨質疏鬆 也要防肌少症

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，骨質疏鬆近幾年在廣泛的討論下，民眾比較有概念，也知道骨質疏鬆是骨頭脆弱，容易稍微一撞就造成骨折，嚴重者甚至失能，相較之下，肌少症在老人家身上也滿常見的，卻常被忽略，成為很多老人家失能的殺手。