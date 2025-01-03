年關將至趕工又要應酬聚會 壓力好大怎麼辦？4步照顧自己身心健康！

2024年已過，迎來新的一年，過年假期也快到來，正是令人相當雀躍的時節，但也有許多人因為趕工作進度、開始進行明年計劃，又要出席各種聚餐、聚會或是準備過年的事務而忙得焦頭爛額，因此在不知不覺中累積許多壓力。面對壓力該如何好好照顧自己的身心呢？臨床心理學家蔡百祥提醒4重點關懷自己的身心健康。

照顧身心健康第一步 覺察身體壓力訊號 年關將近工作壓力大，蔡百祥臨床心理學家提醒，每天花一點時間靜下來感受自己的身體狀態是照顧自己的第一步，因為當人承受壓力時，身體其實也會發出警號，像是睡眠質素變差、容易頭痛、肩頸僵硬、食慾改變等，這些都是很正常的壓力反應，最重要的是要先察覺這些訊號，而不是一味地硬撐。 尤其有些人其實不易察覺自己正處於壓力之下，常會表示自己沒甚麼壓力、壓力不大還可以應付，但身體已經出現了警號，這時都應有所察覺，身體正在告訴自己其實已經承受過多壓力了。

照顧身心健康第二步 設定合理的目標 迎來新的一年，許多人會設定新的目標，或是希望在歲末時節將所有事情做完以過個好年，但常常會因此給自己太大的壓力。蔡百祥臨床心理學家建議，可以試著把目標分成「必須完成」、「希望完成」兩類，將時間與精力優先放在重要的事情上，其他的可以容許自己之後再處理。

照顧身心健康第三步 保持規律作息 在這個時間點，有些人常會因工作繁忙而熬夜、忘記吃飯，或是因為參加太多聚會、聚餐而打亂了自己的作息，蔡百祥臨床心理學家提醒，規律的生活作息是維持身心健康的基礎，建議注意以下3點，保持良好的生活型態： 盡量在固定時間上床睡覺

即使再忙也要按時吃飯

保持適度運動，哪怕只是散步 15 分鐘

照顧身心健康第四步 學會適時地說不 年關將近這時聚會、應酬特別多，蔡百祥臨床心理學家強調，不要覺得自己每個邀約都要答應，應學會適時地說不，為自己保留一些獨處和休息的時間，可以說「謝謝邀請，但我最近真的太累了，需要一些時間休息」，這不是自私，而是對自己負責。 另外蔡百祥臨床心理學家也提醒，壓力大的時候不要把自己封閉起來，建議應尋求支持系統，可以找信任的朋友聊聊，或是尋求專業諮詢，分享煩惱不是軟弱的表現，而是照顧自己的智慧，要記住自己不需要一個人扛所有的壓力。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】