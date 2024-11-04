幼稚園老師發不出聲竟是「聲帶生繭」復康調整共鳴找回嗓音

顏婧縈表示，聲帶長繭常發生在特定職業的人，諸如老師、攤販、營業員、導遊等，除了復康及調整為前置共振的說話方式之外，日常生活中也要減少對聲帶的傷害。

35歲的蕭小姐是一位幼稚園老師，說話時間長，聲音常沙啞，嚴重時甚至發不出聲音，經過檢查確診聲帶長繭。她接受嗓音復康，並慢慢調整為「前置共鳴」的說話方式，1個月後不再「失聲」。

台灣衛福部彰化醫院言語治療師顏婧縈表示，聲帶長繭主要的症狀為聲音沙啞，且說話吃力，發聲困難，講話時間愈久，嗓音就愈疲勞。在醫療上可以手術或服類固醇改善，但在臨床上，即使手術移除聲帶繭，若說話發聲方式還沒改變，很多病人還是復發，譬如說，就有市場攤販動完手術不到1年就復發，因為他的生活就是靠著嘶吼聲聚人氣，一再疲累聲帶。

嗓音復康這樣做 減輕聲帶傷害

顏婧縈說，嗓音復康首先要放鬆肩頸肌肉，以減輕喉部壓力，還可進行吹水運動來放鬆聲帶，減輕聲帶的傷害。進一步要改善發聲方式，一般人說話常會喉嚨用力，這是一種費力的共鳴方式，如果改為前置共鳴，也就是共鳴位置在前腔的口腔，這樣就可以較不傷聲帶，發聲也較有效率。

顏婧縈指出，訓練前置共鳴的發聲方式，可以先將手放在鼻腔上，並發出ㄇ(雙唇鼻音m)的聲音，感受鼻腔震動，接著發出ㄇ開頭的語詞，並慢慢延伸到其他沒有ㄇ音的語詞、句子，當習慣後，就能讓前置共鳴成為一種自然而然的發聲方式。