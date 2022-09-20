幼童發燒竟然係腦癌 精準治療改善病情

一名今年5歲的幼童吳小弟(化名)，日前因頭痛、嘔吐被家長帶到醫院檢查，醫師詳細問診及影像學檢查後，發現竟然罹患罕見惡性腦瘤。經外科手術及化驗癌細胞基因後，確認「NTRK基因融合」為此惡性腦瘤的致癌基因，在使用新型腫瘤標靶藥物積極治療後，目前病情穩定，重新找回正常生活。

兒童持續性發燒不退 家長應警覺癌症找上門

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉醫師表示，根據臨床數據顯示，台灣兒童癌症每年發生的人數約500位，且發病原因多半為病童基因突變及家族遺傳所致，因此提醒家中若有幼童出現如持續性發燒、貧血及出血等異於平常的症狀時，就應該提高警覺，建議及早帶至醫院檢查及治療，提高兒癌治愈機會。