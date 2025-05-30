幼齡學童便秘困擾9成家長 5成現焦慮抑鬱 香港醫療護理發展協會總監：正視兒童腸道健康 推動預防醫療與社區教育

（左起）香港醫療護理發展協會義務行政總監 黃湫穎小姐、兒科專科醫生 周中武醫生、註冊營養師 邱美玲小姐

香港幼兒便秘問題一向嚴重，2014年衛生防護中心指出，小學生便秘的患病率為12.2%，當中6至7歲患者達16.8%，而3至5歲學前兒童更高至28.8%。 香港醫療護理發展協會一直關注社區健康問題。為了解現在幼學童便秘的嚴重程度及對家庭的影響，我們委託了香港醫護市場調查及策劃，向3至8歲、近三個月內曾出現便秘徵狀的兒童之家長進行問卷調查，成功收集280份有效問卷。結果顯示，90.3%家長因孩子便秘而感到困擾，近五成曾出現焦慮或抑鬱情緒，七成更曾質疑自己的育兒能力。我們為此研究舉行新聞發布會，希望藉著公布結果讓更多人關注幼兒便秘問題及帶出正確、正面資訊。 家長的情緒困局：愛與無助的交錯 這些數字背後，是一個個家庭的真實故事。發布會上家長ANNA坦言：「仔仔7歲了，便秘問題好反覆。每次見到佢喊住話肚痛，我都唔知可以點幫佢，我都會懷疑自己哪裡做得不夠好?」孩子的痛苦，家長看在眼裡、痛在心裡，卻常常無從入手。 這次研究讓我們深刻體會到，兒童便秘不僅是一個醫學問題，更是一個家庭與社會的議題。

家長的誤解：沒有每天排便便等於便秘？ 調查揭示，近七成家長誤以為「超過一日未排便」即屬便秘，只有4.3%曾帶孩子就醫。兒科專科醫生周中武醫生分析「首先，我們家長需了解便秘的定義。根據羅馬IV診斷標準，兒童功能性便秘包括：排便頻率減少：每週排便少於3次；排便困難；孩子排便時需要用力；糞便質地異常；大便呈硬塊狀或「彈珠」狀；忍便行為，以及其他症狀如腹部脹痛、大便帶血、排便不順暢；每週一次或以上的滲便等。如果孩子出現以上症狀，並且這些情況持續超過一個月，那麼很可能就是功能性便秘。」周醫生補充：「有些家長過度關注排便頻率，認為孩子每日必須排便一次，否則便是便秘；實際上，排便頻率因人而異，重點在於大便的質地和孩子的排便感受。另外，調查反映不少學童因便秘導致哭鬧及發脾氣，需注意家長有可能誤解孩子的『忍便行為』，認為這是故意抗拒，實際上這可能源於孩子對排便疼痛的恐懼。」了解這些誤區能幫助家長更有效地應對兒童便秘問題。 飲食細節的重要性 在飲食方面，註冊營養師邱美玲小姐指出，是次調查反映許多家長雖已意識到要讓孩子多吃蔬果、多喝水，但在執行上仍有盲點。纖維分為水溶性與非水溶性，兩者對腸道蠕動有不同作用，應均衡攝取。此外，飲食時間、食材選擇與烹調方式亦會影響腸道吸收。她建議家長建立固定用餐與如廁時間，避免過度依賴精製糖與高脂零食，並可適量飲用如雪梨水、薏米水等天然飲品，幫助腸道調理。

（左起）受孩子便秘問題困擾 媽媽Anna、香港醫療護理發展協會義務行政總監 黃湫穎小姐、兒科專科醫生 周中武醫生、註冊營養師 邱美玲小姐

心理因素與生活轉變的影響 周醫生補充，兒童便秘的成因不單是飲食問題，心理因素同樣重要。升學壓力、分離焦慮、不當如廁訓練等，皆會影響腸道功能。特別是從幼稚園升上小學的過渡期，孩子面對新環境與學習挑戰，情緒波動大，腸道亦會受影響。這些隱性因素若被忽略，便秘問題將反覆出現，甚至惡化。周醫生建議家長除了在飲食上著手外，規律的排便習慣和適度的運動亦能促進腸道健康。若調整飲食及生活習慣後仍未改善，可考慮在醫生指導下使用，如聚乙二醇（PEG）的溫和緩瀉劑，它能軟化糞便並促進腸道蠕動，且副作用較少。最重要的是，如果家長發現孩子的便秘情況持續或加重，應及早就醫尋求專業的幫助，而不是自行以藥物治療。 便秘不只是家庭問題 更是社會議題 這次研究讓我們深刻體會到，幼兒便秘不僅是一個醫學問題，更是一個家庭與社會的議題，可能延伸至學習表現、人際關係，甚至成年後的健康狀況，必須及早介入。 以預防為本 推動社區健康 香港醫療護理發展協會作為一所慈善機構，致力凝聚本地醫護界的專業力量，推動跨專業合作，提升整體醫療護理質素。我們透過專業醫學活動如醫護專業持續進修講座（CNE，CME）、醫學會議、問卷調查與社區研究，以至公眾健康講座、外展講座、出版教育刊物，提升市民對健康的認知與自我照顧能力，讓疾病防治從日常生活中做起，真正落實「預防勝於治療」的精神。 攜手同行：邀請企業與社會各界支持 這次針對兒童便秘的研究只是我們眾多項目中的一環。未來，我們將繼續聚焦於兒童健康、長者照護、精神健康與慢性病防治等重要領域，並希望透過更多實證研究與社區參與，推動政策改變與社會共識，為香港建立更全面的健康防線。 我們誠摯呼籲本地企業、慈善機構、教育團體及社會各界，支持我們的研究與推廣工作。無論是資助研究項目，或合辦社區講座，都是對香港醫療護理發展的重要貢獻。我們相信，當社會各界攜手同行，健康的種子將在每一個角落茁壯成長。 如欲了解更多關於我們協會的使命與工作，歡迎瀏覽我們的官方網站。若貴機構有意支持我們的研究或合作項目，亦可透過電郵與我們聯絡。

撰文：黃湫穎 Moon 香港醫療護理發展協會 義務行政總監

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