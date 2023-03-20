幽門螺旋菌｜50%港人已中招 嚴重可引致胃癌？ 10分鐘無創無痛快速自測 及早守護胃部健康一家無「幽」

胃酸作為我們身體的消化液，屬於低pH值的強酸，在這種強酸環境下，普通細菌無法生存。然而，有一種細菌卻是例外——幽門螺旋菌。 根據2017年香港中文大學醫學院公布的一項研究顯示，全球有44億人感染幽門螺旋菌，而亞洲地區，包括香港在內，經已有一半人口帶有或曾經感染幽門螺旋菌。幽門螺旋菌作為寄生於胃部內的細菌，會破壞胃黏膜的保護功能，令腸胃容易出現各種病變，例如胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等，嚴重更會增加患上胃癌的風險！ 幽門螺旋菌｜ 2 成人無明顯感染徵狀 大部分患者感染幽門螺旋菌後，都不會出現明顯感染徵狀，僅2成患者會出現胃部不適，初期徵狀有： 上腹脹痛；

作嘔作悶；

胃氣多；

胃痛；

口臭；

食慾不振等。

由於上述病徵與都市人不良飲食及生活習慣導致的小毛病相似，許多時患者會誤以為自己只是食無定時、飲食不節制或壓力大而引起的胃痛或消化不良，直至腸胃潰瘍、出血，甚至大便呈黑色時，方知道幽門螺旋菌已發展為嚴重疾病。 幽門螺旋菌｜世衛列為一級致癌物 值得留意的是，世界衛生組織（世衛）將致癌物質按照危險程度分為4類，當中以第1類物質為對人體有明確致癌性的物質。而早在1994年，世衛轄下的一個跨政府機構「國際癌症研究機構」，已將幽門螺旋菌列為可引致胃癌的「第一類致癌物」。 另外，幽門螺旋菌更於2021年被美國衛生及公共服務部增至最新的致癌物名單中，成為256種致癌物質的其中一種。

幽門螺旋菌｜同住家人共同感染風險高 幽門螺旋菌一般會透過受污染的水源、不潔的食物及飲料，或糞便傳播。不過，幽門螺旋菌同樣可以透過接觸患者的唾液感染，有研究就指出，一旦家庭中有人受感染，有6成患者的家人會同被感染。皆因同住家人長時間親密接觸及共用餐具，特別是居住環境較擁擠或衛生較差的家庭，因此家庭間共同感染幽門螺旋菌的風險一般較高。 幽門螺旋菌｜ 3 大測試比較 早檢測、早發現、早治癒 感染幽門螺旋菌的後果不容忽視，若未能及早發現並接受適切治療，即使其誘發的腸胃問題痊癒，仍然會有較高的復發機會。只要及早檢測並及時求醫服用抗生素治療，成功殺菌率可高達85%。目前坊間檢測幽門螺旋菌的方法大致可分為3種，包括胃鏡檢查、吹氣測試以及糞便快速測試。

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