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健康
2023-03-20 19:00:00

幽門螺旋菌｜50%港人已中招 嚴重可引致胃癌？ 10分鐘無創無痛快速自測 及早守護胃部健康一家無「幽」

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幽門螺旋菌｜50%港人已中招 嚴重可引致胃癌？ 10分鐘無創無痛快速自測 及早守護胃部健康一家無「幽」

胃酸作為我們身體的消化液，屬於低pH值的強酸，在這種強酸環境下，普通細菌無法生存。然而，有一種細菌卻是例外——幽門螺旋菌。

根據2017年香港中文大學醫學院公布的一項研究顯示，全球有44億人感染幽門螺旋菌，而亞洲地區，包括香港在內，經已有一半人口帶有或曾經感染幽門螺旋菌。幽門螺旋菌作為寄生於胃部內的細菌，會破壞胃黏膜的保護功能，令腸胃容易出現各種病變，例如胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等，嚴重更會增加患上胃癌的風險！

 

幽門螺旋菌｜2成人無明顯感染徵狀

大部分患者感染幽門螺旋菌後，都不會出現明顯感染徵狀，僅2成患者會出現胃部不適，初期徵狀有：

  • 上腹脹痛；
  • 作嘔作悶；
  • 胃氣多；
  • 胃痛；
  • 口臭；
  • 食慾不振等。
感染幽門螺旋菌的初期徵狀不明顯，及至後期腸胃有機會出現嚴重問題，甚至增加患上胃癌的風險。

感染幽門螺旋菌的初期徵狀不明顯，及至後期腸胃有機會出現嚴重問題，甚至增加患上胃癌的風險。

由於上述病徵與都市人不良飲食及生活習慣導致的小毛病相似，許多時患者會誤以為自己只是食無定時、飲食不節制或壓力大而引起的胃痛或消化不良，直至腸胃潰瘍、出血，甚至大便呈黑色時，方知道幽門螺旋菌已發展為嚴重疾病。

 

幽門螺旋菌｜世衛列為一級致癌物

值得留意的是，世界衛生組織（世衛）將致癌物質按照危險程度分為4類，當中以第1類物質為對人體有明確致癌性的物質。而早在1994年，世衛轄下的一個跨政府機構「國際癌症研究機構」，已將幽門螺旋菌列為可引致胃癌的「第一類致癌物」。

另外，幽門螺旋菌更於2021年被美國衛生及公共服務部增至最新的致癌物名單中，成為256種致癌物質的其中一種。

幽門螺旋菌可以透過接觸患者的唾液感染，同住家人長時間親密接觸及共用餐具，一同受感染機會較高。

幽門螺旋菌可以透過接觸患者的唾液感染，同住家人長時間親密接觸及共用餐具，一同受感染機會較高。

幽門螺旋菌｜同住家人共同感染風險高

幽門螺旋菌一般會透過受污染的水源、不潔的食物及飲料，或糞便傳播。不過，幽門螺旋菌同樣可以透過接觸患者的唾液感染，有研究就指出，一旦家庭中有人受感染，有6成患者的家人會同被感染。皆因同住家人長時間親密接觸及共用餐具，特別是居住環境較擁擠或衛生較差的家庭，因此家庭間共同感染幽門螺旋菌的風險一般較高。

 

幽門螺旋菌｜3大測試比較　早檢測、早發現、早治癒

感染幽門螺旋菌的後果不容忽視，若未能及早發現並接受適切治療，即使其誘發的腸胃問題痊癒，仍然會有較高的復發機會。只要及早檢測並及時求醫服用抗生素治療，成功殺菌率可高達85%。目前坊間檢測幽門螺旋菌的方法大致可分為3種，包括胃鏡檢查、吹氣測試以及糞便快速測試。

幽門螺旋菌｜3大測試比較

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自我檢測幽門螺旋菌的快速抗原檢測產品操作簡單，無創無痛，隨時在家檢測，10分鐘即知結果。

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相較於胃鏡檢查及吹氣測試，在家無創無痛快速自我檢測是更快捷方便的方法。幽幽管by INDICAID™妥析幽門螺旋菌抗原檢測試劑盒是一款自我檢測幽門螺旋菌的快速測試，操作簡單，備有採便紙，無需自備容器，特別採用密封檢測盒設計，直接將糞便樣本插入檢測盒，不會濺出液體，等候結果期間沒有異味，乾淨衛生，輕鬆、衛生採集糞便樣本，自行採集糞便樣本後10分鐘即有結果。

密封檢測盒設計可直接將糞便樣本插入檢測盒，不會濺出液體，等候測試期間無異味，乾淨衛生。

密封檢測盒設計可直接將糞便樣本插入檢測盒，不會濺出液體，等候測試期間無異味，乾淨衛生。

幽幽管已獲歐盟CE證書及國家藥品監督管理局（NMPA）批准，無須服藥或空腹，準確度與吹氣測試相約，高達98%，任何人士均適用。

 

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每盒幽幽管內含中英文說明書、檢測盒及採便紙。

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