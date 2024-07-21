幾時飲水最好？口渴以外 10個最啱補水時間

天文台日日發出酷熱天氣警告，走出街就熱到頭暈眼花。在炎熱的高溫包園之下，除了離不開冷氣，也少不了補充水分。除了口渴時要飲水之外，還有10個容易被忽略但其實重要的補水時間！
1. 剛瞓醒：早上起床是補充水分的最佳時間之一，因為人體經歷長時間的禁食，十分需要補充水分。
2. 肚餓時：肚餓和口渴是十分相似的生理反應，有時覺得肚餓實際是身體需要水分的訊號，所以肚餓時先飲杯水，或可以解除餓感及進食的衝動。
3. 用餐前：飯前喝水有助減肥，因為有小型測試顯示，用餐前30分鐘喝500毫升的水，比起在其他時間飲水，3個月內已可以令人瘦約0.7公斤。
4. 想減肥：水不但沒有熱量，而且有助促進新陳代謝，例如有研究發現，在飯前飲2杯水，持續八星期便會見到體重下降。
5. 流汗時：出汗反映身體流失水分，需要盡快補充以防身體缺水。
6. 運動前、中、後：進行運動或戶外活動之前已經要補水，而在運動期間亦要定時補水，完成運動後更應該飲多2杯水。
7. 生病時：腹瀉、嘔吐及發燒等病徵都會令身體失水，所以需要補充水分，有助身體更快康復。
8. 重要活動前：身體包括大腦的主要成分是水，故此體內水分下降時血管會收縮，影響大腦協調性、短期記憶、專注力和耐力，所以感到疲倦及混亂時要多飲水，或可以帶來幫助。