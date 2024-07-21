幾時飲水最好？口渴以外 10個最啱補水時間

天文台日日發出酷熱天氣警告，走出街就熱到頭暈眼花。在炎熱的高溫包園之下，除了離不開冷氣，也少不了補充水分。除了口渴時要飲水之外，還有10個容易被忽略但其實重要的補水時間！

1. 剛瞓醒：早上起床是補充水分的最佳時間之一，因為人體經歷長時間的禁食，十分需要補充水分。

2. 肚餓時：肚餓和口渴是十分相似的生理反應，有時覺得肚餓實際是身體需要水分的訊號，所以肚餓時先飲杯水，或可以解除餓感及進食的衝動。

3. 用餐前：飯前喝水有助減肥，因為有小型測試顯示，用餐前30分鐘喝500毫升的水，比起在其他時間飲水，3個月內已可以令人瘦約0.7公斤。