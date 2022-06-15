床單衛生｜咩係克雷伯氏肺炎菌？萬一感染會點？

消委會今日公布的測試結果中，其中一項為床上用品的抗菌和抗蟎能力，包括了金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌和塵蟎。這三種生物對人體會造成哪些影響？
克雷伯氏肺炎菌具耐藥性
雖然名字比較少見，但克雷伯氏肺炎菌也是具有耐藥性的細菌之一，較多於醫院內感染。如果入侵了人體，尤其是免疫力低下時，可能成肺炎、尿路感染、敗血症等，視乎感染部位而出現發燒、咳嗽、胸痛、尿急尿頻、小便出現痛楚、休克 等症狀。糖尿病患者感染後亦可以引致肝臟感染，因此應好好控病避免併發症。
金黃葡萄球菌極常見
金黃葡萄球菌是常見的細菌，會廣泛分布於空氣、泥土和水源之中，亦常存在於人體的鼻腔、喉嚨、頭髮、皮膚等，但帶菌者不會有病徵，只是偶爾引發膿瘡，又或感染尿道、肺部、血液和引致食物中毒。抗生素可以治療金黃葡萄球菌感染，但如屬耐藥性金黃葡萄球菌(再細分為醫院型和社區型)的超級惡菌，就會比較麻煩，一般抗生素無效之餘，感染亦會更嚴重，如壞死性肺炎、腦膜炎、心膜炎、敗血病等，可以致命。患者需要及時接受強效抗生素治療。
塵蟎可致敏
塵蟎近年十分為人熟悉，多存在於家居環境，喜受潮濕、溫暖、陰暗地方，例如床褥被鋪、地氈、毛公仔等。塵蟎本身或其排洩物可以令人產生過敏反應，最常見為鼻敏感，亦可誘發濕疹、哮喘、眼敏感等。患者應勤洗床單被鋪，減少使用地氈、毛公仔，亦可考慮使用塵蟎吸塵機打掃地方，或選擇抗蟎家品，減少發作。