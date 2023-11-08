床蝨咬痕傷口特徵係點？5大防床蝨處理方法 及10個日常+旅行貼士

法國、英國、韓國等地出現床蝨危機，公共交通工具、酒店、戲院等也是床蝨傳播的溫床，難免令人擔心床蝨也會經不同途徑傳播到本港！想知道床蝨如何傳播、床蝨咬特徵、預防床蝨方法，便要閱讀下文！

成年床蝨身長約4-6mm、闊度約3mm，全身呈橢圓形及鏽紅色，而幼年床蝨外型與成年後相似，但體型較細小及顏色較淺。

一般人最初被床蝨叮咬後，也不會出現反應，但小部分人會出現過敏。床蝨一般叮咬暴露的皮膚，因此當發現手腳等部位上有一條線或一排般的發紅、腫脹、痕癢，便有機會是被床蝨咬。少數人會因床蝨叮咬而引起過敏反應，包括皮膚紅腫、發炎，甚至出現皮疹。

乘坐交通工具的布座椅後，要盡快清洗衣服，而更換衣服前不要直接坐到家中的沙發、床上或布製座墊上

定期檢查家中的床、傢俬、舊衣服等是否有床蝨或蟲卵滋生，特別是床蝨愛躲藏的縫隙

如未能盡快洗衣，可將衣物放在膠袋內，以防床蝨從衣物走動到其他地方躲藏

入住酒店時先將行李放到浴室，仔細檢查房間的床、梳化、縫隙，確保沒有床蝨痕跡才打開行李

床蝨擅於躲藏，而且繁殖力強，若滅蟲過程中有遺漏便難以斷尾。消費者委員會分享一系列防治床蝨方法；同時提醒市民，選用滅蟲公司要選擇有良好信譽、口碑及專門提供滅蟲服務的滅蟲公司，滅蟲公司一般能基於檢查結果提供適當的資訊，以及提供詳細的書面報價。若需要施用除害劑，市民應選用已在本港登記註冊，以及較低毒性但對目標蟲害有效的除害劑。

用手提蒸氣熨斗或任何可以噴出高溫蒸氣的電器， 以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫的床蝨，再使用具殘留性的殺蟲劑，預防床蝨再次出現。

在吸塵機的集塵袋加入殺蟲劑，然後抽吸牆壁、牆紙、床架、衣櫃、衣物、被褥、梳化、窗簾等床蝨有機會躲藏的地方，讓吸入集塵袋中的床蝨中毒死亡。

床蝨天敵 3. 徹底清洗紡織品

如在衣物、床單、窗簾等發現床蝨縱影，要先用密封厚膠袋或膠箱盛載受污染的紡織品，然後用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗，再以乾衣機焗乾。高溫清洗後的紡織品最好先存放在密封的厚膠袋或膠箱，確保沒有床蝨後才放回原處。

床蝨天敵 4. 使用殺蟲劑

在牆壁、牆腳線、床架、衣櫃、地板、門框、梳化等床蝨躲藏的隱閉地方，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑。另外也可以選用天然矽藻土製成的粉劑，放在床蝨出沒及匿藏的地方，讓矽藻土磨損床蝨表皮及讓床蝨脫水而死。

床蝨天敵 5. 環境防治

盡快更換剝落的牆紙及填塞牆壁、家具和床蝨可滋生的縫隙、孔洞。

原文刊登於Yahoo Homes HK