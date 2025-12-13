底褲著超過1年唔換新 細菌極多！恐致私密處搔癢感染 醫生教3招正確清洗

內褲要多久換一次？有醫生指出，若超過1年不更換新的內褲，會令細菌孳生，並引發私密處搔癢，甚至感染。醫生指出，有3大正確徹底清洗的方法，以免細菌停留。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，就算每天清洗內褲，但仍可能比你想像中更骯髒。根據一項美國研究，即使在正常洗滌程序下，每件內褲上仍可殘留約0.1公克的糞便微粒，當中包括大腸桿菌(E. coli)、腸球菌(Enterococcus spp.) 、金黃色葡萄球菌(S. aureus)，即相當於幾百萬個大腸桿菌。這類細菌在潮濕的環境中可能會繁殖，引發私密處反覆搔癢、感染、甚至誘發泌尿道炎症。另外，由於洗衣機內桶壁亦會成為細菌再污染的溫床，有可能會導致乾淨衣物二次感染。

每6個月就要換一次？

日本婦產科醫學會與日本感染症學會的聯合指南指出，女性每3至6個月就應該要更換一次貼身衣物，原因是內衣纖維長期吸附皮脂與分泌物後，就算清洗也不能徹底除菌，使念珠菌陰道炎與細菌性陰道炎(BV)容易復發。因此，內褲使用壽命為3至6個月，一旦超過這時間。會導致內褲的纖維彈性下降、細菌易附著，即使高溫清洗也難以完全滅菌。

根據英國倫敦衛生與熱帶醫學院團隊的研究，內衣與內褲是家庭中細菌密度最高的織物之一，而使用超過1年的舊衣物細菌密度可達新衣的8至10倍，原因是來自於洗衣時水溫不足、纖維老化、殘留皮脂與分泌物等，令細菌在纖維孔隙停留。