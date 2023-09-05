引入AI技術 運動App助中風復康

中風是嚴重的內科急症，到醫院急救之後，等著患者的是一個漫長的復康過程。現時遠程醫療的需求漸大，有手機App便引入了AI人工智能技術，幫助輕至中度患者在家做運動，讓患者重拾活動能力，提升生活質素。
腦神經科專科醫生黃家星表示，中風分缺血性(塞血管)和出血性(爆血管)兩類，現時前者佔多數，「雖有過半患者回復自我照顧能力，但並非全部人都完全復原；若能夠上班、重拾過往的興趣就最理想。」
多種長期後遺症
過去港大醫學院的調查發現，由2001至2021年間，中風整體發病率有所下降，惟年輕中風個案卻有上升趨勢，當中三高、吸煙是主要的風險因素。黃家星續指，中風可以帶來多種長期後遺症，常見有活動能力下降、疲勞、注意力或集中力下降、容易跌倒，「不得不提還有認知障礙，多達72%患者在中風後1.5年出現不同程度的認知問題。」
復康運動重拾身體功能
中風的復康最黃金時間是頭半年，之後就要努力維持身體功能甚至持續改善。東華三院醫療及健康科學學院高級臨床講師黃潔怡認為，「復康運動對患者的好處很多，例如回復步行能力、提升平衡力、改善步態、改善手部功能，最重要是避免再次中風。」外國有研究指，每周5次、每次持續40分鐘的輕度運動，已可減低中風復發率。
黃潔怡續指，「中風復康運動分4類，首先是中心置中訓練，患者容易忘記患肢無力的一側，企都企不直，容易跌例，因此要先調整其『中線』；第二是伸展運動減低肌肉張力太大的情況；第三為核心訓練和肌肉控制；循序漸進下最後就可做功能訓練，包括平衡力和肢體協調能力。」
無人指導易中斷
病友組織新健社向中風患者調查其復康情況，新健社主席梁景航表示，結果發現愈六成受訪者對體力、身體反應不理想；約七成人對於獲安排復康運動的頻密程度和時間感不滿；雖然84%人認為運動對復康有幫助，但三大原因包括缺乏恆心、無人指導、體力不足人令他們沒有定期運動。逾九成患者表示在家中利用科技支援及指導復康運動，會提升運動意欲。
實時偵測動作
最近有運動復康手機App，由物理治療師為患者度身編訂復康運動療程，適合輕至中度中風患者。運動包含了基礎至進階的訓練，助患者循序漸進改善活動能力。手機App引入了AI人工智能技術，可作運動紀錄和讓醫生監察進度外，還可實時追蹤使用者的動作，確保不會做錯，而且有計分功能，增添運動的趣味。新健社正招募患者參加臨床研究計劃，使用手機App 3個月並評估身體機能變化。18歲以上、首次中風、距離中風時間不超過6個月和屬輕至中度患者便可參加，有興趣可致電2307 8257查詢。