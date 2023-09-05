引入AI技術 運動App助中風復康

中風是嚴重的內科急症，到醫院急救之後，等著患者的是一個漫長的復康過程。現時遠程醫療的需求漸大，有手機App便引入了AI人工智能技術，幫助輕至中度患者在家做運動，讓患者重拾活動能力，提升生活質素。

腦神經科專科醫生黃家星表示，中風分缺血性(塞血管)和出血性(爆血管)兩類，現時前者佔多數，「雖有過半患者回復自我照顧能力，但並非全部人都完全復原；若能夠上班、重拾過往的興趣就最理想。」

多種長期後遺症

過去港大醫學院的調查發現，由2001至2021年間，中風整體發病率有所下降，惟年輕中風個案卻有上升趨勢，當中三高、吸煙是主要的風險因素。黃家星續指，中風可以帶來多種長期後遺症，常見有活動能力下降、疲勞、注意力或集中力下降、容易跌倒，「不得不提還有認知障礙，多達72%患者在中風後1.5年出現不同程度的認知問題。」