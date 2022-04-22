強健脾胃 增強免疫力

近年西方醫學提倡，腸道健康有助提升免疫力，原來中醫亦有相似概念。「脾為後天之本」，中醫的脾亦包括了胃、腸等整個消化系統，只要強健脾胃，亦有助提升人體正氣，不易遭到病邪入侵，在疫情尚未完結的時候尤其重要。

註冊中醫師趙曄表示，小腸吸收營養，支持人體生命活動，大腸則傳化糟粕，將無法吸收的食物殘渣和有毒有害物質排出體外。「而中醫『治未病』的概念與腸道健康密切相關，其重要性在於可預防和治療因腸道屏障破壞而引發的其他疾病。」

女士較易便秘

當腸道屏障遇破壞時，除了會出現腸胃不適，例如肚脹、胃灼熱、便秘或腹瀉，更有可能引發其他疾病，如濕疹、氣管敏感、糖尿病、高血壓、心臟病及各種腫瘤等。趙曄續指，「女士較男士更易有便秘問題，因為女性荷爾蒙容易影響腸臟蠕動，而月經或懷孕期間也較常有便秘；此外，有些女士因減肥致腹部肌肉較弱，無力排便；愛吃蛋糕甜點又缺乏纖維的話，則使腸道菌群失衡，易造成腹脹便秘。」

