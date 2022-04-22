強健脾胃 增強免疫力

近年西方醫學提倡，腸道健康有助提升免疫力，原來中醫亦有相似概念。「脾為後天之本」，中醫的脾亦包括了胃、腸等整個消化系統，只要強健脾胃，亦有助提升人體正氣，不易遭到病邪入侵，在疫情尚未完結的時候尤其重要。
註冊中醫師趙曄表示，小腸吸收營養，支持人體生命活動，大腸則傳化糟粕，將無法吸收的食物殘渣和有毒有害物質排出體外。「而中醫『治未病』的概念與腸道健康密切相關，其重要性在於可預防和治療因腸道屏障破壞而引發的其他疾病。」
女士較易便秘
當腸道屏障遇破壞時，除了會出現腸胃不適，例如肚脹、胃灼熱、便秘或腹瀉，更有可能引發其他疾病，如濕疹、氣管敏感、糖尿病、高血壓、心臟病及各種腫瘤等。趙曄續指，「女士較男士更易有便秘問題，因為女性荷爾蒙容易影響腸臟蠕動，而月經或懷孕期間也較常有便秘；此外，有些女士因減肥致腹部肌肉較弱，無力排便；愛吃蛋糕甜點又缺乏纖維的話，則使腸道菌群失衡，易造成腹脹便秘。」
影響睡眠
《黃帝內經》提及，「胃不和則臥不安」，當脾胃失調會影響體內水分運行，滯留在體內造成濕氣旺盛，產生痰濕廢物。趙曄認為，「香港大部分人易積聚濕氣，當虛火加滯濕，形成痰濕化熱，上擾心神，就容易失眠，常伴隨胸悶、腹脹、口苦、煩燥等徵狀。」另外，中醫認為，如水濕之氣入侵脾胃，加上女士經期氣血不足，便容易出現腹瀉。
氣虛要補脾氣
要保護腸道，中醫認為脾屬土，應保持在乾燥狀態，同時飲食寒熱要適宜。趙曄解釋，「除了溫度上的寒熱，也要留意屬性的寒熱，如西瓜、海鮮都屬寒涼，腸胃較弱的人士，一吃就會肚屙。」此外，黃色的食物同樣屬土，如南瓜、番薯、粟米、小米、黃豆等，都屬甘味食物，常吃對脾胃有益。而近年研究發現，袪濕的中藥材如淮山、茨實、蓮子、薏米等都含有益生元，有助益菌於腸道繁殖，調節菌群平衡。
脾胃較弱的話，同時難以將食物轉化為能量，出現「氣虛」問題，此時就需要「補脾氣」，強健脾胃。「中藥補氣用藥之一黃芪，歸經於肺、脾經，具有增強機體免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗應激、降壓和較廣泛的抗菌作用。」
食療推介： 五指毛桃瘦肉湯
材料：五指毛桃1両、淮山1両、茨實1両、白蓮子1両、百合1両、花生1両、蜜棗2粒、瘦肉半斤。
做法：洗淨所有中藥材料，浸泡20分鐘；瘦肉汆水備用。將所有材料放入水中大火煲滾15分鐘後，轉中小火煲1小時，加鹽調味即可。
功效：健脾補肺，潤肺，行氣利濕，消除疲勞。