強忍20年鼻塞「聞不到味道」 手術加生物製劑大幅改善生活質素

林女士是一位60多歲家庭主婦，飽受鼻竇炎與鼻息肉之苦超過20年，長年鼻塞、黃鼻涕與鼻涕倒流，不但影響日常工作與社交活動，也嚴重降低夜間睡眠質素，身心都造成莫大的困擾。由於長期鼻竇的發炎，已嚴重影響林女士的嗅覺功能，聞不到味道，失去品味美食的樂趣；不斷的鼻涕倒流也讓她的哮喘時常發作，除了規律的使用吸入性類固醇來控制，甚至需要服用口服類固醇！

4 次鼻竇內視鏡未改善 手術加生物製劑大幅改善 林口長庚耳鼻喉部鼻科醫生黃建嘉表示，過去10年林女士已經接受過4次鼻竇內視鏡手術，每次手術後，各項症狀都有顯著的改善，但進步皆曇花一現，沒多久後便發現息肉復發，且每況愈下！這一次，林女士又因為症狀愈趨嚴重，前往林口長庚鼻科門診求診，經過鼻部內視鏡、鼻竇電腦斷層掃描、血液中過敏原及嗜酸性白血球檢測與息肉病理組織分析後，確立診斷為「嚴重型第二型慢性鼻竇炎合併鼻息肉」。 經過醫生詳細解釋後，林女士決定先接受導航定位鼻竇內視鏡手術快速清除發炎的鼻息肉與鼻竇分泌物，改善鼻竇通氣與引流功能。手術後再予以拮抗第二型發炎的生物製劑治療，進一步抑制鼻腔黏膜組織的發炎並促進傷口恢復。使用生物製劑後，林女士明顯感受到這次手術傷口恢復過程的不適大幅降低，門診追蹤內視鏡也顯示鼻黏膜的愈合良好；不到一個月，林女士的鼻部症狀，包括鼻塞、鼻水與鼻涕倒流均大幅改善，白天活動與晚上睡眠質素都有所提升，哮喘也不再發作。

內視鏡鼻竇手術 約 15% 的病人恐復發再次手術 黃建嘉說明，過去對於慢性鼻竇炎的手術治療，是以功能性內視鏡鼻竇手術為主。但因鼻竇炎接受內視鏡鼻竇手術的病人，在術後5年間，約有15%的病人會因疾病復發而需要再次手術。 過去研究已發現「第二型發炎反應」和鼻息肉手術後的復發有關，這些復發的病人常常也有合併哮喘或異位性皮膚炎等第二型發炎共病，是屬於嚴重第二型發炎的鼻息肉，臨床治療上特別棘手。所幸，近幾年來，陸續有針對第二型發炎的生物製劑使用在慢性鼻竇炎合併鼻息肉的治療，並獲得很好的治療成效。

手術清除發炎病灶 後續生物製劑治療達療效 林口長庚鼻科初步分析30位因慢性鼻竇炎合併鼻息肉而接受內視鏡鼻竇手術病人，經過配對分析，比較10位術後有使用生物製劑與20位僅接受手術的病人，在術後的3個月，有使用生物製劑的病人呈現較佳的黏膜恢復，病理組織螢光染色下也可觀察到黏膜上皮屏障的強化，此相關研究成果於2024/6發表於美國耳鼻喉醫學會的官方子期刊(Laryngoscope Investigative Otolaryngology)。 對於嚴重第二型發炎慢性鼻竇炎合併鼻息肉，建議先以手術快速清除發炎的鼻息肉與鼻竇分泌物，接著以生物製劑進一步抑制鼻腔黏膜組織的發炎並改善術後傷口的恢復，才能達到較好的治療效果。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】