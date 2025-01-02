強直性脊椎炎嚴重恐融合成「竹節狀脊椎」 醫揭控制方式

55歲黃先生，十多年前開始飽受下背痛之苦，尤其清晨睡醒時最嚴重，直至午後才緩解，經多年來四處求醫，診斷為強直性脊椎炎。幾個月前，疼痛從頸部延伸到下背部，伴隨雙側肩膀及左側髖部疼痛，醫生透過X光檢查發現，黃先生的雙側薦髂關節已完全融合，脊椎從頸椎下段到腰椎也有脊椎黏合情況。
「強直性脊椎炎」好發20至40歲男性 嚴重恐成竹節狀脊椎
奇美醫院風濕免疫科醫生陳昭宇說明，強直性脊椎炎是一種主要影響脊椎和盆骨關節的慢性炎症性疾病，好發在20到40歲的男性。隨著病情進展，脊椎的運動範圍可能會逐漸減少，導致脊椎的僵硬和變形，最終可能出現脊椎融合的情況，形成所謂的「竹節狀脊椎」。
此外，部分病人可能會出現其他關節(如髖關節、膝關節)的炎症，或因著骨點發炎導致腳後跟痛、胸痛、膝蓋附近疼痛，甚至影響眼睛(如虹膜炎)、腎臟(A型免疫球蛋白腎炎)、心臟(無症狀且輕微的主動脈瓣閉鎖不全或傳導阻滯)、肺臟(上肺部纖維化)等器官，可謂是全身性的疾病。
X光、MRI加抗原檢測輔助 有助診斷早期強直性脊椎炎
陳昭宇解釋，診斷強直性脊椎炎通常依賴於臨床症狀、病史及影像學檢查。醫生會詳細詢問病人的症狀及家族史，並進行身體檢查。X光檢查能看出薦髂關節和脊椎的變化，是診斷強直性脊椎炎最主要的方法，但早期階段的疾病可能無法檢測出異常。磁振造影檢查(MRI)檢查則能更早期地檢測到關節及骨頭的炎症變化。此外，HLA-B27抗原的檢測也有助於診斷。
類固醇抗炎藥、生物製劑 加上運動改善生活品質
陳昭宇表示，強直性脊椎炎目前尚無根治方法，主要以控制症狀和改善生活質量為目標。非類固醇抗炎藥(NSAIDs)是常用的初步治療藥物，能有效減輕疼痛和炎症。然而，對於病情較重的病人，可能需要使用生物製劑(例如TNF-α抑制劑)或者標靶治療(小分子製劑)來控制病情。
此外，除了藥物治療，物理治療和運動也是不可或缺的治療方式，因其有助於維持脊椎的靈活性和功能。定期的運動和良好的姿勢習慣對於病人的長期管理至關重要。
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