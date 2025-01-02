強直性脊椎炎嚴重恐融合成「竹節狀脊椎」 醫揭控制方式

強直性脊椎炎是一種主要影響脊椎和骨盆關節的慢性炎症性疾病，好發在20到40歲的男性。

55歲黃先生，十多年前開始飽受下背痛之苦，尤其清晨睡醒時最嚴重，直至午後才緩解，經多年來四處求醫，診斷為強直性脊椎炎。幾個月前，疼痛從頸部延伸到下背部，伴隨雙側肩膀及左側髖部疼痛，醫生透過X光檢查發現，黃先生的雙側薦髂關節已完全融合，脊椎從頸椎下段到腰椎也有脊椎黏合情況。

「強直性脊椎炎」好發 20 至 40 歲男性 嚴重恐成竹節狀脊椎

奇美醫院風濕免疫科醫生陳昭宇說明，強直性脊椎炎是一種主要影響脊椎和盆骨關節的慢性炎症性疾病，好發在20到40歲的男性。隨著病情進展，脊椎的運動範圍可能會逐漸減少，導致脊椎的僵硬和變形，最終可能出現脊椎融合的情況，形成所謂的「竹節狀脊椎」。

此外，部分病人可能會出現其他關節(如髖關節、膝關節)的炎症，或因著骨點發炎導致腳後跟痛、胸痛、膝蓋附近疼痛，甚至影響眼睛(如虹膜炎)、腎臟(A型免疫球蛋白腎炎)、心臟(無症狀且輕微的主動脈瓣閉鎖不全或傳導阻滯)、肺臟(上肺部纖維化)等器官，可謂是全身性的疾病。