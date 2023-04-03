強直性脊椎炎致難呼吸、行路不便 一次性矯正大角度切骨助抬頭挺胸

簡瑞騰副院長指出，傳統的經椎弓切骨矯正術，一節腰椎頂多能矯正約35度，若駝背嚴重，需隔一至兩周再進行第二階段手術，病人痛苦也增加手術風險。

在中部大學任教的謝教授因強直性脊椎炎使脊椎變形，疼痛難忍外，背部高達70度的彎曲與頸椎歪斜讓他呼吸困難、走路不便，授課時因抬頭艱難而無奈放棄黑板書寫。日前他南下嘉義大林慈濟醫院求治簡瑞騰副院長，透過新式的一次性經椎弓切骨矯正術，讓他再挺腰抬頭，歡喜呼喊：「我終於能看到地平線了！」

強直性脊椎炎 應該提早治療

謝教授表示，年輕時因為有很多理想等待完成，更擔心小孩還小，萬一開刀有閃失會影響家庭。但這幾年的肩頸痠痛和生活的不便真難以形容。因呼吸不順暢而走三、四十公尺就得休息，參加國際會議時很困擾。尤其上課時只能坐在椅子上用PPT授課，要努力抬頭才能看到學生的臉，腰椎變形也造成頸椎不適及頭痛，讓思緒大受影響。

簡瑞騰副院長呼籲，很多人害怕吃醫師開的消炎或止痛藥，但藥物療效好副作用又低，應遵循醫囑、規律服藥，有嚴重發炎要趕快抑制下來，不要形成惡性循環。