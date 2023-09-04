強迫症｜覺得手唔乾淨係咁洗手？小心兩大疾病上身

遇到大規模流行的疫情，學校老師和爸媽時常提醒維持清潔的重要性，小薇每次外出返家，都認真洗手消毒、換下外出的衣物。疫情趨緩之後，小薇仍然很在意自己的清潔，每次回家都花一、兩個小時洗手消毒。最近一段時間，因家人想去逛夜市，但小薇反對，而彼此爭執了起來，那次的爭執加上看到小薇整天為了清潔惶惶不安，手也洗破皮，家人決定和小薇一起到精神醫學部門診諮詢。

無論怎麼清潔都覺得髒 當心強迫症上身 新竹臺大分院新竹醫院精神醫學部王彥欽醫生經問診了解小薇的想法後，發現小薇自己也發現，無論清潔做到甚麼程度，自己的腦袋好像就是會一直覺得手上仍有不乾淨的地方，只好不斷重複清洗，其實自己也洗得很煩了，還是沒辦法停下這些擔心的念頭。 除了手上可能有病毒，小薇也時常擔心在外面活動時，不小心在沒注意的時候碰觸到髒東西，所以整天都很緊張，甚至沒辦法唸書。醫生向家人解釋這是強迫症的症狀。

第一次發生常在兒童及青少年期 重複行為樣太多 王彥欽醫生說明，許多強迫症及焦慮症第一次發生時都在兒童及青少年期，強迫症包含持續且反覆出現的一些想法、衝動，而對個案造成困擾，以及為了忽略或壓抑這些強迫思考而出現的重複行為。強迫思考也不一定關於清潔，例如有些個案總會反覆檢查家裡的門窗、石油氣、電器等，有些則是在丟掉東西時，就出現許多憂心，這都可能是強迫症的不同表現。