強迫自己開心反而更易抑鬱？醫生教4招應對真實感情

強迫自己開心可能會物極必反？有醫生指出，有些人可能表面上可能會鼓勵不開心的人積極一點，但原來，當正能量過多的時候，反而更易令情緒壓抑，繼而增加抑鬱的風險。醫生指出，有4個方法有助應對自己真實感情，避免過度正向思考，導致情緒不健康。

過多正能量反而更易抑鬱？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，日常生活中經常會聽到一些積極的口號，例如「保持微笑！」、「一切都會好起來！」或「正能量爆棚！」，而雖然積極的心態很重要，不過，當過度強調只有好情緒，可能導致情緒的壓抑和否定真實的情感，這是一種潛在的心理危害。他形容，就像是感冒時僅僅依賴止痛藥，雖然疼痛暫時消失，但病根依然存在。

黃醫生指，有科學研究亦指出，過度正向思考可能會使個體忽視自身的負面情感，進而加重心理健康問題，並且不僅影響個體的情緒，還可能損害人際關係的質量：

1. 情緒壓抑與心理健康

根據《J Pers Soc Psychol.》的研究，習慣性壓抑負面情緒與較高的抑鬱和焦慮風險有關。

2. 社會連結與情感共鳴

根據《Front. Psychol》期刊的研究，當人們的負面情緒未被他人認可時，會影響情感連結和支持。

3. 壓力調適與身心健康