強迫自己開心反而更易抑鬱？醫生教4招應對真實感情

強迫自己開心可能會物極必反？有醫生指出，有些人可能表面上可能會鼓勵不開心的人積極一點，但原來，當正能量過多的時候，反而更易令情緒壓抑，繼而增加抑鬱的風險。醫生指出，有4個方法有助應對自己真實感情，避免過度正向思考，導致情緒不健康。
過多正能量反而更易抑鬱？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，日常生活中經常會聽到一些積極的口號，例如「保持微笑！」、「一切都會好起來！」或「正能量爆棚！」，而雖然積極的心態很重要，不過，當過度強調只有好情緒，可能導致情緒的壓抑和否定真實的情感，這是一種潛在的心理危害。他形容，就像是感冒時僅僅依賴止痛藥，雖然疼痛暫時消失，但病根依然存在。
黃醫生指，有科學研究亦指出，過度正向思考可能會使個體忽視自身的負面情感，進而加重心理健康問題，並且不僅影響個體的情緒，還可能損害人際關係的質量：
1. 情緒壓抑與心理健康
- 根據《J Pers Soc Psychol.》的研究，習慣性壓抑負面情緒與較高的抑鬱和焦慮風險有關。
2. 社會連結與情感共鳴
- 根據《Front. Psychol》期刊的研究，當人們的負面情緒未被他人認可時，會影響情感連結和支持。
3. 壓力調適與身心健康
- 根據《The Guilford Press》雜誌的研究，，允許並接納各種情緒，包括負面情緒，可以更有效地應對壓力，促進長期的心理健康。
4招應對真感情
黃醫生表示，只要是真實的情感體驗，無論是喜悅還是悲傷亦都是我們身心健康的重要組成部分。所以，與其追求虛假的正能量，可能反而會適得其反，他建議，接納自己所有情緒彩虹的繽紛的色彩，並擁抱真實的自己。以下有4種方法，讓大家好好接納自己情緒：
1. 允許自己感受
- 不要逃避和壓悲傷、憤怒或焦慮等負面情緒。理解情緒背後的來源，並接受這些情緒的存在。
2. 真實地表達
- 當感到不舒服或難過時，向信任的人表達你的感受。真誠的溝通是建立健康關係的基石。而前提是對方的情緒狀態也要穩定和保護你的隱私，如果對方會因你的分享而造成情緒起伏跌宕，有可能只會為對方造成傷害，並對自己造成二次傷害。
3. 提供有溫度的支持
- 在他人面對困難時，簡單的一句「我理解你的感受」往往比空洞的「加油！你會沒事的！」更具力量。
4. 尋求專業的協助
- 如果負面情緒嚴重影響生活，建議尋求心理諮詢或專業幫助。
黃醫生指，過度的正向思考(Toxic Positivity)提醒我們，真正的情緒健康在於接受所有情緒，而不是壓抑或否定負面情緒的存在。學會與自己的情緒共處，以真誠和理解對待他人，能夠共同建立更健康的情緒環境。