彈力帶/橡筋帶訓練｜輔助引體上升及輔助掌上壓加強背肌、胸肌 2招解決肌力不足

彈力帶/阻力帶/橡筋帶（英文︰ELASTIC TRAINING BANDS）的好處是，不一定用於代替其他健身器材，或者為動作增添難度，相反，當你有一些動作還未做，即肌力不足的情況下，橡筋帶也可以幫你一把。最經典的例子是Pull Up或者Chin Up，可選用合適彈力的橡筋帶，固定於單槓上，然後另一端套住雙腳或雙膝，便可輔助訓練背部肌肉。另外，剛開始訓練的人士未必能做到掌上壓，亦可利用相同方法，不過今次橡筋帶繞著身軀去做。