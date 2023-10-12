彈力帶/橡筋帶訓練｜輔助引體上升及輔助掌上壓加強背肌、胸肌 2招解決肌力不足

彈力帶/阻力帶/橡筋帶（英文︰ELASTIC TRAINING BANDS）的好處是，不一定用於代替其他健身器材，或者為動作增添難度，相反，當你有一些動作還未做，即肌力不足的情況下，橡筋帶也可以幫你一把。最經典的例子是Pull Up或者Chin Up，可選用合適彈力的橡筋帶，固定於單槓上，然後另一端套住雙腳或雙膝，便可輔助訓練背部肌肉。另外，剛開始訓練的人士未必能做到掌上壓，亦可利用相同方法，不過今次橡筋帶繞著身軀去做。
彈力帶訓練｜輔助引體上升
- 首先固定橡筋帶於單槓，雙手約肩闊捉住單槓，腳踏住橡筋圈另一端內側。保持收腹讓身體穩定。
- 背部肌肉和二頭肌發力，將身體往上拉，至下巴超過單槓高度。再慢慢落下返回原來位置。
- 上升時呼氣，落下時吸氣。做6至10次為一組，做3組。
彈力帶訓練｜橡筋帶輔助掌上壓
- 首先固定橡筋帶於單槓，並讓橡筋帶另一端繞住自己身體。雙手約肩闊放於地上支撐身體，身軀與腳成一直線。維持挺胸收腹沉肩。
- 雙手手肘慢慢屈曲，讓身體貼近地面，至手肘屈曲約90度或更小。
- 胸肌、三頭肌發力撐起身體至原來位置。
- 撐起時呼氣，落下時吸氣。做6至10次為一組，做3組。