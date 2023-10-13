彈力帶/橡筋帶訓練｜阻力帶代替啞鈴深蹲推舉 在家運動訓練大腿

在家運動若能借助彈力帶/阻力帶/橡筋帶（英文︰ELASTIC TRAINING BANDS），除了可以增加自身體重訓練的阻力，亦可以做到更多訓練動作。市面上橡筋帶大致上有三類：一款是一個大橡筋圈、另一款是一塊扁平、約15至20厘米闊的帶、第三款則是兩側有手抽的款式。三種橡筋帶各有好處，可以選擇對自己較實用的一款。
在家運動｜橡筋帶掌上壓
- 雙手手持橡筋帶兩端並將橡筋帶繞到背後肩膀位置，依自己能力讓橡筋帶維持一定拉力。
- 以手掌和腳尖支撐身體，手掌略闊於肩膊，保持身體和腳成一直線，挺胸收腹。
- 手肘慢慢屈曲至90度。
- 胸肌三頭肌發力，將身體撐至最高。
- 重複以上動作。身體往下時吸氣，撐起時呼氣。做15次為一組，做2至3組。
在家運動｜橡筋帶深蹲推舉
- 雙腳約肩闊站好，並踏住橡筋帶中間位置，手則握緊橡筋帶兩端，並置於肩膀高度。保持挺胸收腹沉肩。
- 先慢慢向下蹲，至大腿與地面平衡，膝蓋勿超過腳尖太多。
- 大腿發力向上蹲起至站直，雙手再往上舉至最高。
- 雙手慢慢放下至肩膀高度。
- 重複以上動作。身體往上蹲起、雙手舉起時呼氣，雙手放回肩膀、身體蹲下時吸氣。做15次為一組，做2至3組。