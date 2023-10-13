彈力帶/橡筋帶訓練｜阻力帶代替啞鈴深蹲推舉 在家運動訓練大腿

在家運動若能借助彈力帶/阻力帶/橡筋帶（英文︰ELASTIC TRAINING BANDS），除了可以增加自身體重訓練的阻力，亦可以做到更多訓練動作。市面上橡筋帶大致上有三類：一款是一個大橡筋圈、另一款是一塊扁平、約15至20厘米闊的帶、第三款則是兩側有手抽的款式。三種橡筋帶各有好處，可以選擇對自己較實用的一款。