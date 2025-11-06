彎腰「啪」一聲⋯…竟是多發性骨髓瘤 創新漸進四合一療法助重生

沒想到普通彎腰動作成為「多發性骨髓瘤」發作的最後一根稻草。接受標靶治療3個月後，她從坐輪椅恢復到可步行，挺過自體造血幹細胞移植挑戰，目前下背痛已改善，生活如常。

62歲宋女士兩年前照顧母親彎腰時，下背部突然「啪」一聲，3個月內從痠痛轉為劇痛，復健、針灸都無效，連起床、如廁、走路都困難。磁力共振造影確認第12節胸椎壓迫性骨折，病理切片確診多發性骨髓瘤。臺中榮總血液腫瘤科滕傑林主任接手治療，採用創新的「漸進式免疫調節劑量策略」降低副作用，讓她完成最新四合一標靶藥物治療並接受自體造血幹細胞移植。

多發性骨髓瘤影響「漿細胞」 過度增生易骨折、免疫降

宋女士表示，沒想到普通彎腰動作成為「多發性骨髓瘤」發作的最後一根稻草。接受標靶治療3個月後，她從坐輪椅恢復到可步行，挺過自體造血幹細胞移植挑戰，目前下背痛已改善，生活如常。滕傑林主任說明，多發性骨髓瘤是發生在「骨髓」的血液疾病，主要影響製造抗體的「漿細胞」。漿細胞過度增生造成骨頭變脆、容易骨折，免疫力下降，腎功能受損，合併貧血、疲倦或骨痛等症狀。多數病人就診骨科、腎臟科或健康檢查時意外確診。

新藥、免疫療法與造血幹細胞移植 愈多病人能控制病情

多發性骨髓瘤確切病因不明，滕傑林主任解釋，醫學推測與基因變異相關，無有效預防方法也無法完全根治。但隨著新藥、免疫療法與自體造血幹細胞移植進步，愈來愈多病人得以長期控制病情，維持良好生活品質。

關鍵在於治療中有效降低副作用，幫助病人完成療程漸進式給藥大幅降低副作用，提升病人完成療程比率。在本院研究中，有58.1%的病人完成預定免疫調節劑劑量，而在接受自體移植的病人中，完成率更高達71.4%。整體治療劑量強度達80%，且停藥率僅21.5%，顯示病人對治療的依從性良好。