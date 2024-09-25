影像模糊扭曲 當心糖尿上眼

俗稱「糖尿上眼」的糖尿性黃斑水腫，是常見的糖尿併發症，初期並無特別病徵，但可會造成不可逆轉的視力損害，甚至致盲，故有視力的隱形殺手之稱。糖尿病患者除了要好好控制糖尿病情之外，亦要留意眼部徵狀，甚或在病徵出現之前接受檢查，作糖尿上眼的風險評估。 眼科專科醫生吳兆駿表示，眼底有很多微絲血管，遍布視網膜，視網膜的中央位置是黃斑，負責中央視力，包括對焦、顏色、細小物件都要靠黃斑。若糖尿上眼影響到黃斑位置，就會造成糖尿性黃斑水腫。

血糖長期過高 糖尿上眼發病機制至今尚未完全明確，醫學界認為糖尿病患者體內血糖長期過高，黏上糖分子的紅血球因為體積較大，容易造成眼睛微絲血管內壁損傷，刺激發炎因子增加，例如血管生成素-2(Ang-2)、血管內皮生長因子(VEGF)、血管內皮細胞受體2(TIE2)、血小板生長因子受體(PDGFR)等，引起血管滲漏、滲蛋白，滲油脂，同時會令血管收窄，引致視網膜缺血、缺氧。情況若發生在黃斑區，即黃斑水腫，便會破壞感光細胞，造成中央視力受損。 影像模糊扭曲 糖尿上眼初期並無特別病徵，患者眼睛不會紅、不會痛，視力亦可能正常。吳兆駿續指，「如出現糖尿性黃斑水腫，就好像透過一個裝了水的透明水杯看東西，視力變得模糊，直線也會變得彎彎曲曲。」症狀明顯影響患者日常生活，無論閱讀、看電視和外出都構成不便，若有懷疑，可用阿姆斯勒方格表檢測視力，看看有否出現視力模糊或影像扭曲，一旦發現便要及早求醫。

