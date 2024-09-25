影像模糊扭曲 當心糖尿上眼

俗稱「糖尿上眼」的糖尿性黃斑水腫，是常見的糖尿併發症，初期並無特別病徵，但可會造成不可逆轉的視力損害，甚至致盲，故有視力的隱形殺手之稱。糖尿病患者除了要好好控制糖尿病情之外，亦要留意眼部徵狀，甚或在病徵出現之前接受檢查，作糖尿上眼的風險評估。
眼科專科醫生吳兆駿表示，眼底有很多微絲血管，遍布視網膜，視網膜的中央位置是黃斑，負責中央視力，包括對焦、顏色、細小物件都要靠黃斑。若糖尿上眼影響到黃斑位置，就會造成糖尿性黃斑水腫。
血糖長期過高
糖尿上眼發病機制至今尚未完全明確，醫學界認為糖尿病患者體內血糖長期過高，黏上糖分子的紅血球因為體積較大，容易造成眼睛微絲血管內壁損傷，刺激發炎因子增加，例如血管生成素-2(Ang-2)、血管內皮生長因子(VEGF)、血管內皮細胞受體2(TIE2)、血小板生長因子受體(PDGFR)等，引起血管滲漏、滲蛋白，滲油脂，同時會令血管收窄，引致視網膜缺血、缺氧。情況若發生在黃斑區，即黃斑水腫，便會破壞感光細胞，造成中央視力受損。
影像模糊扭曲
糖尿上眼初期並無特別病徵，患者眼睛不會紅、不會痛，視力亦可能正常。吳兆駿續指，「如出現糖尿性黃斑水腫，就好像透過一個裝了水的透明水杯看東西，視力變得模糊，直線也會變得彎彎曲曲。」症狀明顯影響患者日常生活，無論閱讀、看電視和外出都構成不便，若有懷疑，可用阿姆斯勒方格表檢測視力，看看有否出現視力模糊或影像扭曲，一旦發現便要及早求醫。
玻璃體注射藥物
現時治療糖尿性黃斑水腫的一線選擇為注射藥物治療，直接將藥物注射至眼內的玻璃體，吳兆駿稱這種治療程序已有接近20年歷史，非常有效和安全，「藥物選擇上傳統有抗血管內皮生長因子(anti-VEGF)，能減少血管增生及滲漏，避免血液持續積聚於黃斑點及破壞該處的感光細胞；最近則研發出『雙抗治療』，可同時抑制VEGF及Ang-2兩種不同的發炎因子，以穩定血管，減少滲漏及炎症，從而減少患者視力下降的風險。」研究顯示，雙抗治療可更快及更有效達到控制糖尿黃斑水腫的指標；此外，新藥除起始階段需要首4個月每月注射一針，往後可根據患者情況，每次注射時間延長至每8至16星期一針，長遠減輕患者經濟負擔。
回復八成視力
一名五十多歲的糖尿病患者，視力模糊了一段時間，由於是家庭經濟支柱而且工作忙碌，沒有即時求醫。直至不能再拖向眼科專科醫生求診，其中一隻眼睛的視力已剩下兩成，並確診糖尿性黃斑水腫。因為希望可以盡快讓視力進步，加上工作忙未必可經常覆診，於是採用了雙抗治療。經過數月的治療後，視力穩定下來，並回復至八成，醫生決定可以延長至4個月才注射一針。