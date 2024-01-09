影響日間活動及心情 「睡不好」恐是身心警號！

沈太太69歲，退休2年的公務人員，日子過得充實又忙碌，只是近半年愈來愈不好睡，有時甚至整晚都睡不著，為此她開始嘗試各種營養品，但仍很難入睡。近一個月來，更是只要想到睡覺就開始煩惱、擔憂，失眠也連帶影響白天的活力及心情，和半年前相比，整個人消瘦了一圈，最後是在兒子的堅持下前去就醫。

「睡不好」症狀 恐隱藏身心狀態問題

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區精神科醫生范瓊月表示，許多人因為對就醫有所顧慮，害怕被貼上「看精神科」的標籤，或是擔心依賴安眠藥，而選擇忍受失眠的煎熬，然而，這其實是對精神科的誤解。當你向醫生求助時，他們的首要任務是進行「評估與討論」，醫生會仔細分析你的失眠狀況，找出可能的原因，並根據你的情況提出改善建議，這些可能包括生活習慣的調整、非藥物治療方法，或在某些情況下的藥物治療。

有時候，這些看似簡單的「睡不好」症狀，其背後可能甚至隱藏著更需關注的健康問題，如睡眠窒息、胃酸倒流、抑鬱症、酒精成癮、甲狀腺亢進或自律神經失調等。