後生仔也易中流感？醫生揭7類年輕人易重症死亡 6症狀即求醫

年輕人也易中流感？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當流感季節來臨，很多年輕人總會以為自己身體健康，就算感染流感也只是短暫的不適。不過，根據近年數據顯示，流感對年輕人同樣具有潛在的危險，可能導致重症，甚至危及生命。在流感流行期間，台灣各年齡層流感併發重症的統計數字是：

7至18歲：每十萬人口中約有3.23例

19至24歲：每十萬人口中約有0.71例

25至49歲：每十萬人口中約有2.63例

黃醫生指雖然7至49歲的年輕人在感染流感後發展為重症的機率較低，但這並不意味著他們完全免疫。在同一流感季節，各年齡層因流感併發重症的死亡率數據如下：