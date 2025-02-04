熱門搜尋:
大S離世 DeepSeek 新店關注組 緬甸詐騙園區 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-02-04 11:30:00

後生仔也易中流感？醫生揭7類年輕人易重症死亡 6症狀即求醫

分享：

後生仔也易中流感？醫生揭7類年輕人易重症死亡 6症狀即求醫

adblk5

48歲台灣藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎猝逝消息昨日(3日)曝光，引起各界關注。不少人會以為流感只針對長者，但根據本港衛生署，除了長者，免疫力較低的人一旦染上流感，也可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，嚴重時更可導致死亡。有醫生指出，年輕人其實也可能會成為重症患者，其中，有7類飲士最高危，一旦出現6大症狀，便需即時求醫。

醫生教路｜預防流感自保方法 醫生教路｜流感A/B/C/D型 醫生教路｜流感3大症狀 醫生教路｜感冒症狀 醫生教路｜預防流感自保方法

年輕人也易中流感？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當流感季節來臨，很多年輕人總會以為自己身體健康，就算感染流感也只是短暫的不適。不過，根據近年數據顯示，流感對年輕人同樣具有潛在的危險，可能導致重症，甚至危及生命。在流感流行期間，台灣各年齡層流感併發重症的統計數字是：

  • 7至18歲：每十萬人口中約有3.23例
  • 19至24歲：每十萬人口中約有0.71例
  • 25至49歲：每十萬人口中約有2.63例

黃醫生指雖然7至49歲的年輕人在感染流感後發展為重症的機率較低，但這並不意味著他們完全免疫。在同一流感季節，各年齡層因流感併發重症的死亡率數據如下：

  • 7至18歲：每十萬人口中約0.33例
  • 19至24歲：每十萬人口中約0.06例
  • 25至49歲：每十萬人口中約0.44例
adblk6
雖然7-49歲的年輕人在感染流感後發展為重症的機率較低，但這並不意味著他們完全免疫。

雖然7至49歲的年輕人在感染流感後發展為重症的機率較低，但這並不意味著他們完全免疫。

7類年輕人易重症死亡

他續指即使年輕人因流感導致死亡的可能性較小，但對於有慢性疾病或免疫力低下的年輕人來說，風險依然存在。而以下7類年輕人更易於發展為重症

  1. 患有氣喘或其他慢性肺疾病(如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化)；
  2. 體重過重(BMI > 30)——研究顯示肥胖者流感後重症的風險較高；
  3. 患有糖尿病或心血管疾病；
  4. 服用免疫抑制藥物的人(如自體免疫患者)；
  5. 孕婦，因為她們面臨更高的併發症風險；
  6. 生活作息不規律常熬夜、壓力過大或生活習慣欠佳的年輕人；
  7. 有過因流感住院的病史者。
患有哮喘或其他慢性肺疾病的年輕人較高危。

患有哮喘或其他慢性肺疾病的年輕人較高危。

出現6症狀即求醫

重症科醫生黃軒提醒，即使是健康的年輕人，如果出現以下症狀，可能是流感併發症的警告訊號，切勿掉以輕心，應立即求醫：

  • 持續高燒
  • 呼吸困難
  • 胸痛
  • 意識模糊
  • 四肢發紫
  • 劇烈頭痛
醫生指，如果出現劇烈頭痛應即時求醫。

醫生指，如果出現劇烈頭痛應即時求醫。

4招預防流感重症

黃軒醫生指預防勝於治療，年輕人預防流感重症的方法如下：

1. 接種流感疫苗

  • 每年應接種流感疫苗，因流感病毒株變異迅速。
  • 疫苗能有效減少感染風險，並降低重症及住院的機會。

2. 保持良好的衛生習慣

  • 勤洗手，避免與可能被病毒污染的物品接觸。
  • 咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻，以防飛沫傳播。
  • 避免用手觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。

3. 增強免疫力

  • 保持良好的作息，確保充足的睡眠，因為睡眠不足會削弱免疫系統。
  • 健康飲食，多攝取蔬果、維他命C及蛋白質等營養素。
  • 定期運動，提升免疫力。
  • 避免熬夜和過度工作，長期壓力會增加感染風險。

4. 及早使用抗病毒藥物

  • 若確診為流感，應在48小時內開始使用抗病毒藥物(如Tamiflu或Relenza)，能有效縮短病程並減少併發症風險。
醫生指出，接種流感疫苗是預防流感重症的最好方法。

醫生指出，接種流感疫苗是預防流感重症的最好方法。

流感非小感冒 風險不可小覷

黃醫生強調，許多年輕人可能會認為自己不會因流感而重症，但事實是，流感的危害不容忽視。預防永遠勝於治療，流感疫苗是最有效的防護措施。當你感到身體不適時，應重視自身健康，尤其是出現呼吸困難、胸痛或極度疲憊等症狀時，務必及時就醫。流感並非僅僅是「小感冒」，它可能在短時間內造成嚴重後果。我們能做的，就是積極防護，保護自己及身邊的人。

adblk7

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能