後生仔也易中流感？醫生揭7類年輕人易重症死亡 6症狀即求醫

48歲台灣藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎猝逝消息昨日(3日)曝光，引起各界關注。不少人會以為流感只針對長者，但根據本港衛生署，除了長者，免疫力較低的人一旦染上流感，也可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，嚴重時更可導致死亡。有醫生指出，年輕人其實也可能會成為重症患者，其中，有7類飲士最高危，一旦出現6大症狀，便需即時求醫。
年輕人也易中流感？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當流感季節來臨，很多年輕人總會以為自己身體健康，就算感染流感也只是短暫的不適。不過，根據近年數據顯示，流感對年輕人同樣具有潛在的危險，可能導致重症，甚至危及生命。在流感流行期間，台灣各年齡層流感併發重症的統計數字是：
- 7至18歲：每十萬人口中約有3.23例
- 19至24歲：每十萬人口中約有0.71例
- 25至49歲：每十萬人口中約有2.63例
黃醫生指雖然7至49歲的年輕人在感染流感後發展為重症的機率較低，但這並不意味著他們完全免疫。在同一流感季節，各年齡層因流感併發重症的死亡率數據如下：
- 7至18歲：每十萬人口中約0.33例
- 19至24歲：每十萬人口中約0.06例
- 25至49歲：每十萬人口中約0.44例
7類年輕人易重症死亡
他續指即使年輕人因流感導致死亡的可能性較小，但對於有慢性疾病或免疫力低下的年輕人來說，風險依然存在。而以下7類年輕人更易於發展為重症
- 患有氣喘或其他慢性肺疾病(如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化)；
- 體重過重(BMI > 30)——研究顯示肥胖者流感後重症的風險較高；
- 患有糖尿病或心血管疾病；
- 服用免疫抑制藥物的人(如自體免疫患者)；
- 孕婦，因為她們面臨更高的併發症風險；
- 生活作息不規律常熬夜、壓力過大或生活習慣欠佳的年輕人；
- 有過因流感住院的病史者。
出現6症狀即求醫
重症科醫生黃軒提醒，即使是健康的年輕人，如果出現以下症狀，可能是流感併發症的警告訊號，切勿掉以輕心，應立即求醫：
- 持續高燒
- 呼吸困難
- 胸痛
- 意識模糊
- 四肢發紫
- 劇烈頭痛
4招預防流感重症
黃軒醫生指預防勝於治療，年輕人預防流感重症的方法如下：
1. 接種流感疫苗
- 每年應接種流感疫苗，因流感病毒株變異迅速。
- 疫苗能有效減少感染風險，並降低重症及住院的機會。
2. 保持良好的衛生習慣
- 勤洗手，避免與可能被病毒污染的物品接觸。
- 咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻，以防飛沫傳播。
- 避免用手觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。
3. 增強免疫力
- 保持良好的作息，確保充足的睡眠，因為睡眠不足會削弱免疫系統。
- 健康飲食，多攝取蔬果、維他命C及蛋白質等營養素。
- 定期運動，提升免疫力。
- 避免熬夜和過度工作，長期壓力會增加感染風險。
4. 及早使用抗病毒藥物
- 若確診為流感，應在48小時內開始使用抗病毒藥物(如Tamiflu或Relenza)，能有效縮短病程並減少併發症風險。
流感非小感冒 風險不可小覷
黃醫生強調，許多年輕人可能會認為自己不會因流感而重症，但事實是，流感的危害不容忽視。預防永遠勝於治療，流感疫苗是最有效的防護措施。當你感到身體不適時，應重視自身健康，尤其是出現呼吸困難、胸痛或極度疲憊等症狀時，務必及時就醫。流感並非僅僅是「小感冒」，它可能在短時間內造成嚴重後果。我們能做的，就是積極防護，保護自己及身邊的人。