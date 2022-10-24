後生仔都會有退化性關節炎？

不少人以為退化性關節炎是老化的正常現象，並沒有方法消除。風濕病基金會教育委員會主席、風濕病科專科醫生馬繼耀糾正，「它可影響所有年齡層，並能夠透過不同方法解除疼痛與發炎。」 退化性關節炎又稱關節炎(生骨刺)，由關節軟骨損傷所造成，通常在45歲以後發病，每三名60歲以上的人就有一人出現症狀。馬繼耀表示，「由於關節互相摩擦導致形狀與排列改變，骨骼末端增厚，軟骨及骨骼碎片散落在關節腔內造成疼痛、發炎及僵硬。」

成因眾多 形成退化性關節炎的原因很多，除年紀大外，亦包括基因、個人體質、關節曾經受傷、肥胖又或過度工作等，所以年輕人都有可能患上。馬繼耀續指，「軟骨細胞具有生長因子幫助軟骨細胞的生成；同時亦有細胞因子抑制軟骨細胞生成，平衡其新陳代謝。當年齡增加，生長因子反應下降、細胞因子作用增強之下，便會破壞軟骨新陳代謝的平衡，造成退化和軟骨面的損毁，形成關節炎和骨刺。」 關節有雜音 關節炎好發位置常見於肩膀、脊椎、手肘、髖關節、手腕及手指、膝蓋、腳踝及腳趾。馬繼耀續指，「不同於自身免疫疾病的類風濕關節炎，退化性關節炎一般不會對稱地出現，晨僵時間少於30分鐘，而症狀一般在運動後出現。」 受影響關節會出現疼痛和壓痛的症狀，偶爾或併發關節周圍的軟組織腫脹，關節活動時也會因摩擦而產生雜音；患者一旦增加運動量或令病情加劇，而休息可以緩解痛楚，若情況嚴重，可引致關節變形影響活動能力。