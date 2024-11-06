徐若瑄患甲狀腺癌 一文睇清徵狀、治療及自我檢查方法

繼早前有「亞洲王子」之稱的南韓張根碩早前透過個人YouTube頻道的影片透露去年(2023)罹患甲狀腺癌，更坦言確診當下「整整8天都很害怕」，所幸治療順利，已經恢復健康。而近日台灣藝人徐若瑄亦在社交媒體上公告患上甲狀腺癌，而甲狀腺癌是怎樣的癌症？甚麼人是高危？又有沒有預防方法？臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍為大家逐一解答。

Q ：甲狀腺在人體有甚麼功用？ 甲狀腺的主要功能是分泌甲狀腺荷爾蒙，調節身體的新陳代謝。 Q ：甲狀腺癌常見嗎？男士還是女士患者較多？ 在2021年，香港有1,140宗甲狀腺癌新症，發病率以女性居多，佔當中的919宗，位列本港常見女性癌症的第五位。 Q ：甲狀腺癌成因是甚麼？ 醫學界仍未確切掌握甲狀腺癌的成因，但可能與以下風險因素有關： 曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸放射治療，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌或多發性內分泌腫瘤等均有較大機會患上甲狀腺癌。

個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病。

飲食：飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。

年齡：甲狀腺癌常見於40歲以上的人士。

性別：女性患甲狀腺癌的個案較男性多。

Q ： ⁠ 為甚麼女性患病比例較高？ 暫時還未找到確切原因，有研究指出與女性荷爾蒙、免疫力、基因、生活習慣或加上女士普遍比男士較早尋求醫生意見等因素有關。 Q ： ⁠⁠ 職業習性、生活習慣有影響嗎？經常說話的職業，是否職高危？ ⁠⁠一些研究顯示，醫療人員或其他從事輻射相關工作人員，有機會增加甲狀腺癌風險，在工作期間應做好甲狀腺防護措施，降低甲狀腺暴露於輻射當中的風險。 Q ：一般甲狀腺癌會出現甚麼症狀？ 甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，隨著腫瘤愈來愈大，可能會引致： 頸部出現無痛硬塊

聲音持續沙啞

頸痛或喉嚨痛

吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

持續咳嗽

體重減輕等徵狀

Q ：醫生會如何診症？會做甚麼檢查？ 問診：詢問病歷、病徵和家族歷史等。

臨床觸診：醫生會用手指觸摸患者的頸部，檢查甲狀腺和淋巴結是否有異常。 Q ：當醫生懷疑是甲狀腺癌時，繼而會進行甚麼檢查？ 驗血：檢查甲狀腺荷爾蒙水平。

超聲波掃描：檢查甲狀腺及頸部淋巴。

細針活組織檢驗：如果超聲波發現甲狀腺有不正常結節，會建議以細針從頸部的腫塊抽取細胞，然後在顯微鏡下檢查是否有病變。

手術活組織檢驗：如果幼針抽驗無法取得足夠的活組織，醫生便會為病人進行手術來抽取活組織樣本。

電腦掃描：檢查是否有擴散。 Q ：甲狀腺癌有分類嗎？ 高達90％的甲狀腺癌屬於高分化甲狀腺癌(Well Differentiated Thyroid Carcinoma)：包括乳頭狀(Papillary)及濾泡狀(Follicular)，此外小部分為髓樣癌(Medullary)及退行發育癌(Anaplastic)。

Q ：每年的身體檢查中，可以加甚麼的檢查去預防？ 對於較高風險患甲狀腺癌的人士，可以諮詢醫生意見，考慮定期進行甲狀腺超聲波以作檢查。 Q ： 甲狀腺癌 會轉移嗎？ 視乎腫瘤的大小、種類等，甲狀腺癌也有機會有轉移到淋巴或遠端器官。 Q ： 甲狀腺癌 怎樣治療？ 外科手術：手術是甲狀腺癌的主要治療手段。醫生會視乎患者的情況，決定只切除部分甲狀腺或是整個甲狀腺。 放射性碘治療：完成手術後，如果癌細胞未能完全清除或有轉移的風險，患者或需接受放射性碘治療。這是一種體內放射治療，放射性碘以膠囊或液體形式給病人吞服。甲狀腺癌細胞吸收放射性碘後便會被摧毀，而正常細胞受到影響的機會則比較低。 體外放射治療：如果手術後仍有癌細胞殘留於頸部、或無法以手術完全切除腫瘤，醫生會考慮採用體外放射治療。 標靶治療：如手術和放射性性碘變得無效時，可考慮使用標靶治療藥物控制病情。 Q ：切除甲狀腺對身體有何影響？ 手術過程有機會影響喉返神經以致聲線改變或沙啞；如果切除整個甲狀腺，體內不能分泌正常水平的甲狀腺，會造成甲狀腺功能減退徵狀(如體重增加、怕冷、無力、活動力及反應變慢、便秘、頭髮和皮膚乾粗及嗜睡全身浮腫等)，需要長期服用甲狀腺補充治療。此外，手術也有機會導致副甲狀腺功能減退，引致血鈣過低或肌肉痙攣，需要補充鈣片和維他命D。 Q ：除了每年身體檢查外，有沒有方法可自我檢查？ 推： 用大拇指+四指，輕推頸部，並注意是否有腫脹的感覺。

吞：接著做吞口水的動作，此時觀察鏡中頸部的外觀在吞嚥的過程中是否有隆起凸出。

觸 ： 以兩手從前往後或由後往前，沿著頸部檢查甲狀腺對稱性，及是否出現硬塊 。

Q ：甲狀腺癌存活率及康復機率高嗎？ 甲狀腺乳突癌和濾泡癌的預後在眾多癌症當中算是非常好，一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90%至95%，第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90%至95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率就只有約5%。 Q ： 治療後，如何保養？ 應定時覆診以進行抽血和所需的檢查，如有醫生處方的藥物，應定時服用。 Q ：有甚麼預防方法？ 盡可能避免不必要的輻射，尤其是兒童，如果有甲狀腺癌或某些遺傳病家族史，可以諮詢醫生意見，考慮定期進行甲狀腺超聲波以作檢查。

臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍