從大便顏色了解腸胃道疾病 4顏色「警號」快自我檢視！

大便不只是身體排泄出來的廢物，從糞便的顏色中其實也可以推敲出可能的消化道疾病。正常的糞便顏色為何？哪些糞便顏色又是身體的警號呢？光田綜合醫院肝膽腸胃科主任陳俊欽一一說明。大眾在大號時也不妨觀察一下，了解自己的健康狀況。

為甚麼大便會是黃棕色？醫：與「膽汁」有關 一般正常大便的顏色會呈現黃棕色、咖啡色，陳俊欽主任表示，這主要是因為「膽汁」，剛從肝臟製造出來的新鮮膽汁為黃棕色，之後會進入膽囊儲存，存積一段時間後會慢慢轉為綠色，最後經由膽管進入十二指腸、小腸，幫助消化分解脂肪。 但並不是所有膽汁最後都會進入大腸隨著糞便排出。陳俊欽主任指出，約有90%的膽汁會從小腸末端再吸收回肝臟，僅有10%的膽汁會進入大腸和未消化的食物混合，當食物顏色和這些黃棕色或帶點淺綠色的膽汁混在一起時，就會使糞便以黃棕色、咖啡色的顏色呈現。

大便顏色會受飲食影響 4 顏色可能是身體警號 由此可知，糞便其實有可能會因為吃下的食物、藥物等影響而有不同的顏色，如：使用鐵劑或吃大量黑芝麻、內臟/豬血湯等，可能會解出黑便；吃紅色火龍果，可能會解出鮮紅色的糞便。 不過，陳俊欽主任表示，如果排除食物、藥物等因素，大便呈現以下顏色時，就有可能是「疾病」，需要進一步檢查： 深綠色、墨綠色大便 大便顏色愈綠，代表膽汁濃度愈高，這可能是小腸出問題，使得膽汁再吸收的量少、進入大腸的量高，如果又拉肚子伴隨右下腹疼痛，那腸發炎、腫瘤等都是可能的疾病，而最常見的原因就是「急性腸胃炎」，當小腸發炎時無法進行再吸收，就會使大便呈現深綠色、墨綠色。 灰白便 與深綠色、墨綠色大便正好相反，大便呈現灰白色代表糞便中沒有膽汁，可能是通道阻塞導致膽汁無法進入十二指腸。如果有眼睛變黃、皮膚變黃、茶色尿等症狀，就是「阻塞性黃疸」，大多數都是因為「胰臟癌」、「膽管癌」所致，少數是因為「總膽管結石」造成阻塞性黃疸產生灰白便。 黑便 大便如瀝青、柏油便，可能是「上消化道出血」，食道、胃、十二指腸出血都有可能使大便顏色變成黑色。主要是因為血液中的紅血球若遭到胃酸破壞，會釋放出鐵質，高濃度的鐵就會使大便呈現黑色。 鮮紅便 若解出大便為鮮紅色，則有可能是「下消化道出血」。