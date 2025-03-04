從指甲看健康警號 可能是心肺出問題！小心顏色、形狀的異常變化

定期修剪指甲是良好的衛生習慣，但你有留意過指甲的外觀嗎？透過指甲的形狀、顏色變化，可以發現包括從皮膚病、腎臟疾病甚至自體免疫疾病在內的多種疾病。根據BBC報道，英國布里斯托大學神經科學與生理學高級講師Dan Baumgardt為大家分享不同的指甲狀況，所分別代表的潛在健康問題。

「杵狀指」反映健康危機 變藍、變白也要注意！

Baumgardt指出，「杵狀指」是最嚴重的指甲異常問題，甲床會變軟，指甲看起來像「漂浮」而不是緊貼著手指，指尖大且凸起，手指也會腫脹得跟鼓棒一樣。杵狀指的出現代表身體血氧含量低，恐怕是肺癌、心內膜或心瓣膜感染、肝硬化或其他肺部感染的徵兆。一旦發現有這種症狀，建議立即進行X光檢查。

指甲呈藍色也是身體缺氧的警號，可能代表嚴重心臟病或肺氣腫等疾病。指甲下出現黑色條紋，雖然機率較低，但可能是罕見且嚴重的惡性黑色素瘤，不過受傷也會引起類似的症狀。若指甲下有線狀的出血且無法痊愈，則可能是血管發炎，或許是心臟瓣膜感染所致。

健康的指甲應該呈粉紅色，只有指尖是白色的。指甲出現白斑最常見的原因是指甲受傷，例如腳趾遭撞擊、手指被門夾到、美甲過度、重物砸到腳等，但也可能是鉛、砷等重金屬中毒，或是銀屑病導致。如果整個指甲都變白，則代表血液中的蛋白質不足，通常與腎臟疾病、肝臟疾病或糖尿病有關。英國赫爾大學傷口修復講師Holly Wilkinson指出，真菌感染也會導致腳趾甲上出現白色或黃色的變色。