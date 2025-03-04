從指甲看健康警號 可能是心肺出問題！小心顏色、形狀的異常變化

定期修剪指甲是良好的衛生習慣，但你有留意過指甲的外觀嗎？透過指甲的形狀、顏色變化，可以發現包括從皮膚病、腎臟疾病甚至自體免疫疾病在內的多種疾病。根據BBC報道，英國布里斯托大學神經科學與生理學高級講師Dan Baumgardt為大家分享不同的指甲狀況，所分別代表的潛在健康問題。
「杵狀指」反映健康危機 變藍、變白也要注意！
Baumgardt指出，「杵狀指」是最嚴重的指甲異常問題，甲床會變軟，指甲看起來像「漂浮」而不是緊貼著手指，指尖大且凸起，手指也會腫脹得跟鼓棒一樣。杵狀指的出現代表身體血氧含量低，恐怕是肺癌、心內膜或心瓣膜感染、肝硬化或其他肺部感染的徵兆。一旦發現有這種症狀，建議立即進行X光檢查。
指甲呈藍色也是身體缺氧的警號，可能代表嚴重心臟病或肺氣腫等疾病。指甲下出現黑色條紋，雖然機率較低，但可能是罕見且嚴重的惡性黑色素瘤，不過受傷也會引起類似的症狀。若指甲下有線狀的出血且無法痊愈，則可能是血管發炎，或許是心臟瓣膜感染所致。
健康的指甲應該呈粉紅色，只有指尖是白色的。指甲出現白斑最常見的原因是指甲受傷，例如腳趾遭撞擊、手指被門夾到、美甲過度、重物砸到腳等，但也可能是鉛、砷等重金屬中毒，或是銀屑病導致。如果整個指甲都變白，則代表血液中的蛋白質不足，通常與腎臟疾病、肝臟疾病或糖尿病有關。英國赫爾大學傷口修復講師Holly Wilkinson指出，真菌感染也會導致腳趾甲上出現白色或黃色的變色。
健康指甲為凸起、沒有凹陷 出現「博氏線」代表這些問題
健康指甲的形狀應該是凸、略微向外彎曲的，沒有任何凹陷。如果指甲向內彎曲，看起來又薄又脆，凹陷處甚至能夠盛住一滴水，就是「匙狀甲」。指甲呈勺子的形狀，則是貧血的症狀，可能是由缺鐵或乳糜瀉等疾病引起。若指甲出現凹陷的橫紋，也就是「博氏線」(Beau's lines)，可能是缺乏蛋白質，或是糖尿病、周邊血管疾病等的症狀。
英國威爾斯大學附設醫院兒科Mary Pearson醫生表示，出現博氏線可能代表缺鋅，而指甲易脆裂則是甲狀腺功能低下或缺乏維他命B7等原因所致。生活習慣也會導致指甲形狀改變，紐約西奈山醫院皮膚科Joshua Zeichner教授指出，過度洗手、使用美甲產品等都可能造成甲裂的問題。
長者、懷孕婦女指甲易裂是正常現象 有原因不明的變化須就醫
根據英國國民保健署(NHS)的健康教育資訊指出，隨著年齡增長，指甲變厚或容易斷裂是正常現象。此外女性懷孕期間指甲也會變硬、變軟或易裂，但通常在生產後6個月內就能恢復。如果指甲受傷，也會變色、鬆動，最終會脫落，手指甲大約6個月就能重新長出，腳趾甲則需要18個月。NHS也提醒，指甲周圍的皮膚出現疼痛、紅腫和發熱，可能是發生感染或指甲內生的警號，或是指甲出現原因不明的脫落或形狀、顏色改變，都建議要立即就醫。
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