從電影看未來：ChatGPT 4.0能成為具同理心的健康照護助手嗎？

ChatGPT 健康機械人應用大突破，為解決醫療照護困境開啟新希望。

隨著人工智慧技術及大型語言模型(LLM)演算法的快速進展，科技產業對於這些創新技術的應用不斷擴展，涵蓋了生活、經濟、交通和醫療等領域。不久前，全球電腦巨頭齊聚COMPUTEX，探討AI產業的未來發展，其中大型語言模型扮演著重要角色。這些模型不僅展示了人工智慧技術的廣泛應用潛力，對於與醫療體系中病人和大眾之間的訊息傳遞表現出相當的互補潛力。OpenAI開發的ChatGPT是LLM中受到廣泛關注的代表，尤其是如何利用語言模型技術創造出具有同理心且醫療知識豐富的健康聊天機械人助手。

ChatGPT 在健康照護領域的重要性 ChatGPT在健康照護領域具有獨特優勢，並正朝著四大方向擴展。首先，解決病患的問題是醫療應用的關鍵。在全球人口老齡化和慢性病、癌症病患增加的背景下，健康照護需求高且醫療問題複雜，醫療照護人力面臨高度考驗。LLM具有建立虛擬助理回應查詢並提供健康教育幫助的應用潛力。ChatGPT在服務方面還可即時提供臨床決策支持、用藥提醒和預約安排，還能進行術後病患的遠端監控，有效減輕醫生和病患間的負擔。 這一切都依賴能高效進行紀錄摘要、資料更新和預測所需數據的大量健康資料庫，利用數據和決策交互，透過比較與訓練來提高工作流程的效率和品質。這些挑戰在Covid-19期間尤為突出，也顯示出ChatGPT在健康照護領域的重要。 全方位的健康機械人助手 ChatGPT在醫療建議的諮詢方面具有重要作用。它能幫助大眾和醫生提供正確的病史和症狀建議，協助進行健康決策，並總結患者的醫療資料。此外，它還能幫助翻譯醫療術語，協助病患和醫療專業人員之間的交流。ChatGPT也能提醒患者日常按時服藥，提供有關副作用和藥物交互作用的訊息，例如根據糖尿病人不同的狀況，隨時調整用藥方案；並可協助會診預約，提高就醫便利性，減少醫療人力負擔。ChatGPT亦可協助數位助理，根據病人的具體情境，協助收集病歷數據，在保護隱私的前提下進行訊息與對話紀錄的判斷。

個人照護聊天機械人的實踐應用 Florence個人照護聊天機械人可以在多種即時通訊平台上運作，提供症狀諮詢、藥物諮詢、個人化服藥提醒，並追蹤和記錄個人如體重、情緒、血糖、血壓和月經周期等健康資訊。儘管這套系統已經能夠進行聊天和訊息提供，但病人仍希望與醫生面對面交流，以幫助醫生更準確地了解病人。然而這種情感和思考的同步目前難以完全由健康聊天機械人助手實現，因為它僅僅是將知識存儲在雲端，讓病人從中獲取資訊，對於設身處地與同步思考的互動效果仍有加強空間。 科幻動作電影的啟發 最近上映的《異星戰境 Atlas》電影情節反映了ChatGPT 4.0在健康照護領域的應用潛力。電影中，機械人渴望了解女主角，但女主角像繁忙的醫生一樣未對需求給予回應，最終當機械人需要做出最後的犧牲時，女主角與機械人產生同理心，意識到他們之間可以達到情感同步；這反映了ChatGPT是否能夠成為具備同理心的健康聊天機械人助手的可能性。