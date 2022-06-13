從食物中拆解反式脂肪壞處 揀選食油時留意3項指標令煮食更健康

現代人追求健康生活，慢慢注意飲食細節，開始會透過營養標籤揀選食物，如：反式脂肪、脂肪、熱量、卡路里等數字。不過其實有一種「食品」很容易會被忽略，就是食油！以下文章會為你帶路，應如何揀選一支健康食油，再同你拆解反式脂肪壞處！

定期轉換 食油種忌太單一 選購時建議符合3項指標

無論烹調或出外用膳，其實我們都會從不同的食物攝取油份，所以如果在家烹調，就要好好揀選一隻健康的食油！因為身體需要適量油脂維持正常運作。若缺乏油脂，可能會影響大腦功能和荷爾蒙失調。但市面上的食油種類多多，究竟如何挑選合適食油？註冊營養師Vivian指出：首先要認清三項指標，包括「好脂肪」、 微量營養素及煙點。

何謂健康的食油？

特別是在家烹調，除了要注意食物當中反式脂肪、脂肪、熱量、卡路里等的含量，其實從揀選食油避免吸收反式脂肪、脂肪等才是最重要。因為食油的主要成分為脂肪酸，其中可分為飽和脂肪﹑反式脂肪和不飽和脂肪。飽和脂肪屬不健康脂肪（例如動物脂肪、椰子油及棕櫚油），而不飽和脂肪多屬「好脂肪」（例如橄欖油、葵花籽油及粟米油等）。反式脂肪化學結構上雖然屬於不飽和脂肪，但它亦屬「壞脂肪」，所以反式脂肪帶來的壞處要當心注意。

反式脂肪壞處 ：增加心臟病風險

眾人皆知所有脂肪中，食物中的反式脂肪一向被認為最邪惡。原因在於反式脂肪對人體的壞處：例如會增加人體內低密度脂蛋白膽固醇（即「壞」膽固醇），同時又會減少高密度脂蛋白膽固醇（即「好」膽固醇），加速血管內脂肪積聚，因而誘發一系列「隱型殺手」包括冠心病、心肌梗塞、腦中風等風險。根據世界衛生組織數據，全球每年因反式脂肪導致心血管疾病的死亡病例約54萬人，所以比起「飽和脂肪」，反式脂肪帶來的壞處是更多，世衛亦建議市民盡量不要進食含大量反式脂肪食物，減低食物中反式脂肪的攝取量。同時亦有臨床研究發現，如進食過多反式脂肪食物而攝取量超過2.2克，死於心臟病風險會上升28%*。

據現時本港食物的營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪食物，可在標籤上的反式脂肪部分標示為0克。因此，食物標籤標示反式脂肪含量為「0克」，但若果在成分表中見「起酥油」或「氫化植物油」等字眼，有關產品或食物亦含反式脂肪，市民選購時要避免或含反式脂肪的食物。市民在選擇食油方面，應注意細心閱讀成分表及營養標籤，應選0反式脂肪和飽和脂肪酸最少的種類。而市面上亦有標榜零反式脂肪的食油，同時包含單元 / 多元不飽和脂肪，及其他營養元素，特別適合關注心臟健康的人士選用，減少反式脂肪帶來的壤處及對身體影響。