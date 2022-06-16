從飲食著手預防男士健康問題

Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle Lau表示，「前列腺肥大一般發病年齡為40歲以上，其發病率會隨年齡遞增；而痛風近年有年輕化的趨勢，20至30歲的男士都可能會出現有關問題。」

父親節將至，除了用禮物及美食慰勞爸爸，亦要多注意他們的身體健康。有營養師指出，男士常見的毛病包括前列腺肥大及痛風，要預防有關問題，可以從日常飲食著手。

多食紅色蔬果

要預防前列腺肥大，Michelle建議男士可多食紅色蔬果，如西瓜、番茄，或番石榴等，「紅色蔬果中含有豐富的茄紅素，有助預防自由基侵襲前列腺，同時可減低患上前列腺癌的風險。」如果已有前列腺問題的人士，應盡量少食高脂食物，例如紅肉及煎炸食物等，因高脂飲食會刺激睾丸激素水平，是導致前列腺病變的主因之一。

一日飲2至3公升水

Michelle續指，預防痛風可多食蔬菜及水果等鹼性食物，蔬果中含有豐富的維他命、抗氧化物及膳食纖維，可紓緩痛風問題，「飲水亦非常重要，建議每日至少飲用2至3公升水。除清水外，飲檸檬水或綠茶等都可幫助身體排出多餘的尿酸。」

至於有痛風的男士，Michelle認為應盡量少食高嘌呤食物，例如動物內臟、紅肉及部分海鮮，包括魷魚及沙甸魚等，同時亦要避免進食煎炸、高脂，或醃製食物。