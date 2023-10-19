微創植牙｜植牙要精準 不盲目求微創

很多不同的外科手術近年都發展出微創方法，原來連植牙也有「微創」。但牙科醫生季超指出，並非微創就一定較優勝，必須要經過縝密的考慮和手術計劃，才會向病人建議「微創植牙」。
季超表示，傳統植牙手術需要翻開牙肉，在牙槽骨內安裝種植體，再為傷口縫針。如果植牙位置周圍的牙骨不足，還需要擺放骨粉及生物膜，才能令植牙更加穩固。「如果植牙周圍保護性的角質化牙齦不足，則需要通過牙肉移植小手術，將萎縮的牙齦再生，確保植牙的長期健康。等植牙與牙槽骨結合完成、植牙周圍的牙齦恢復健康，大約需要3至6個月時間，便可以安裝牙套、牙橋或假牙。」
或反增手術次數
近年發展出的微創植牙手術，是在不影響植牙長期健康的前提下，盡可能減少翻開牙肉的面積，從而減少手術創傷；甚至在不翻開牙肉的情況下，植入種植體，從而減少手術後的腫痛。
季超提醒，絕非所有植牙手術都適合微創。「因為植牙周圍的角質化牙齦對於植牙的長期健康非常重要，而不翻開牙肉的植牙手術，往往在植入種植體的同時，需要移除不少珍貴的角質化牙齦。如果病人本身的角質化牙齦已不多，其後可能需要再補回角質化牙齦，亦即多做一個牙肉移植的手術，增加了手術次數，反而違背了微創的初衷。」
微創兩大限制
其次，不翻開牙肉的話，還有兩大限制：
1. 通常很難即時評估植牙植入的位置，有可能出現偏差而種在牙槽骨以外的地方，並且無法即時解決或補救。
2. 往往很難完成加牙骨的治療，不適用於需要同時增加牙骨的植牙手術。
「因此，所謂微創手術，並非一味追求不翻開牙肉而完成所謂的『快速』手術，而是需要縝密的手術計劃，確定以微創植牙對病人更有利，才應考慮。」季超表示。
縮短無牙時間
同一時間，傳統植牙技術在近年亦有不少改進。季超舉例，「例如傳統植牙在拔牙之後，需要等候3至6個月，待牙骨恢復生長完成再進行植牙手術。現時技術進步之下，可在拔牙之後立即開始植牙，有機會即時有固定的臨時牙套或者牙橋，大大縮短了沒有牙齒的時間及手術次數，非但不影響最終的治療效果，更加能夠保存天然牙骨及牙肉的形態，獲得更加自然美觀的效果，並且減少植牙後可能產生的食物嵌塞問題。此外，現今的數碼化技術，包括3D電腦掃描、3D打印的植牙手術導板、即時植牙導航系統以及機械人植牙，都有助植牙的位置更精準。」
最後，季超指出，植牙治療的成功關鍵並非手術，而是病人與醫生之間的溝通信任、醫生的治療理念及計劃、以及植牙治療後的長期維護保養。