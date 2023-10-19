微創植牙｜植牙要精準 不盲目求微創

很多不同的外科手術近年都發展出微創方法，原來連植牙也有「微創」。但牙科醫生季超指出，並非微創就一定較優勝，必須要經過縝密的考慮和手術計劃，才會向病人建議「微創植牙」。

季超表示，傳統植牙手術需要翻開牙肉，在牙槽骨內安裝種植體，再為傷口縫針。如果植牙位置周圍的牙骨不足，還需要擺放骨粉及生物膜，才能令植牙更加穩固。「如果植牙周圍保護性的角質化牙齦不足，則需要通過牙肉移植小手術，將萎縮的牙齦再生，確保植牙的長期健康。等植牙與牙槽骨結合完成、植牙周圍的牙齦恢復健康，大約需要3至6個月時間，便可以安裝牙套、牙橋或假牙。」

或反增手術次數

近年發展出的微創植牙手術，是在不影響植牙長期健康的前提下，盡可能減少翻開牙肉的面積，從而減少手術創傷；甚至在不翻開牙肉的情況下，植入種植體，從而減少手術後的腫痛。

季超提醒，絕非所有植牙手術都適合微創。「因為植牙周圍的角質化牙齦對於植牙的長期健康非常重要，而不翻開牙肉的植牙手術，往往在植入種植體的同時，需要移除不少珍貴的角質化牙齦。如果病人本身的角質化牙齦已不多，其後可能需要再補回角質化牙齦，亦即多做一個牙肉移植的手術，增加了手術次數，反而違背了微創的初衷。」

