微波爐清潔方法｜檸檬5步去油漬 長期不清理或引發火警

微波爐是現今不少家庭不可或缺的廚房電器之一，雖然甚少會直接接觸食物，但是微波爐內壁仍然會積聚油漬和食物殘留；若長期忽略清潔，不但會滋生細菌導致食物中毒，甚至可能會引發火花和異味！不想微波爐成為病菌溫床和火警的源頭就必須定期清潔。下文將分享幾個清潔妙招和微波爐的正確使用方法。 別讓微波爐成為細菌的家！ 微波爐除了翻熱食物外，也可以解凍生肉。但是要注意，未經煮熟的肉可能會有大腸桿菌或沙門氏菌。在解凍過程中，肉的汁液有機會濺出，並沾附在爐內。若微博老在使用完畢後未及時清潔，細菌就有機會在溫暖潮濕的微波爐內繼續繁殖。

定期清潔微波爐 避免火警發生 食物的油漬和湯汁有機會在翻熱時飛濺，如果不及時清潔，就會長期附著在爐壁並形成黏稠污漬。這些殘漬若不處理就會變硬、變色，甚至在再次加熱時隨蒸氣擴散，造成交叉污染。問題除了影響食物衛生，亦可能會導致異味的產生；嚴重的話，甚至會令微波爐出現焦痕或火花，增加火災風險。 有效清潔微波爐 這個水果幫到你！ 要有效去除微波爐內的油污與異味，只需一個榨過汁的檸檬。 1.首先，將一個已搾乾的檸檬放進耐熱和適用於微波爐的容器

2.之後，在容器內加入清水直至浸過檸檬

3.把裝有水和檸檬的容器放入微波爐，以600W加熱約5分鐘

4.微波爐加熱完成後，將機門打開15至20分鐘，讓蒸汽軟化裡面油漬

5.最後，用廚房紙或抹布輕抹微波爐內壁；如果油污頑固，可嘗試在抹布上沾點檸檬水抹拭 檸檬皮裡的「檸烯」是天然的化合物。「檸烯」不溶於水，而且能夠互溶油脂分子，所以能有效分解附著在微波爐壁的油漬。另外，也有研究發現檸烯和水、新丁醇等溶劑混合時可形成具清潔效果的配方，能顯著提升去油漬效率。若加熱，產生的蒸氣更會釋放檸檬酸和揮發性檸烯成分，讓油漬軟化、去除異味。

微波爐禁用物品1. 有外殼或薄膜的食物 雞蛋、核桃、板栗或帶腸衣的香腸都不能放進微波爐！這些食物會因為外殼封住蒸氣無法釋放而容易在過程中爆裂、噴濺。這不僅會弄髒爐內，亦會導致安全問題。 微波爐禁用物品2. 金屬容器 不鏽鋼碗、鐵盤或錫箔紙都不能放進微波爐。金屬會在過程裡被反射，不但無法穿透食物加熱，也可能會產生電火花；甚至引起火災。