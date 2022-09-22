心口痛 胃酸倒流？冠心病？

不少人都經歷過胃酸突然從喉嚨湧上，其實這可能是胃酸倒流的症狀。然而這症狀容易與其他疾病混淆，有患者甚至因此而延遲診治。腸胃肝臟科專科醫生黎健邦指出，「當下食道括約肌鬆弛時，胃酸可經由胃部倒流至喉嚨及口腔，導致食道有灼熱感，俗稱『火燒心』，使患者出現心口痛，患者容易與冠心病導致的心絞痛混淆。」

胃酸倒流及冠心病均可導致心口痛，兩者都不容忽視。胃酸倒流可致長期咳嗽、咽喉炎、聲音沙啞、喉球症，甚至氣喘及哮喘等，如未有接受合適治療，更可影響患者的生活質素，亦會增加食道收窄等併發症的風險。如患上冠心病，則有可能出現心肌梗塞等足以致命的情況，絕不能輕視。

觀察痛症情況及出現時間

黎健邦提醒，「出現心口痛時可從痛症情況及症狀出現的時間初步了解病情。胃酸倒流患者通常會形容心口有灼熱及被揪著的感覺；而冠心病患者則會感到心口受擠壓，像被石頭壓著般。」另外，冠心病導致的心口痛較常於運動後或情緒激動下出現，而胃酸倒流的症狀則常於患者用餐後及躺下時發生。

