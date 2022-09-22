心口痛 胃酸倒流？冠心病？

不少人都經歷過胃酸突然從喉嚨湧上，其實這可能是胃酸倒流的症狀。然而這症狀容易與其他疾病混淆，有患者甚至因此而延遲診治。腸胃肝臟科專科醫生黎健邦指出，「當下食道括約肌鬆弛時，胃酸可經由胃部倒流至喉嚨及口腔，導致食道有灼熱感，俗稱『火燒心』，使患者出現心口痛，患者容易與冠心病導致的心絞痛混淆。」
胃酸倒流及冠心病均可導致心口痛，兩者都不容忽視。胃酸倒流可致長期咳嗽、咽喉炎、聲音沙啞、喉球症，甚至氣喘及哮喘等，如未有接受合適治療，更可影響患者的生活質素，亦會增加食道收窄等併發症的風險。如患上冠心病，則有可能出現心肌梗塞等足以致命的情況，絕不能輕視。
觀察痛症情況及出現時間
黎健邦提醒，「出現心口痛時可從痛症情況及症狀出現的時間初步了解病情。胃酸倒流患者通常會形容心口有灼熱及被揪著的感覺；而冠心病患者則會感到心口受擠壓，像被石頭壓著般。」另外，冠心病導致的心口痛較常於運動後或情緒激動下出現，而胃酸倒流的症狀則常於患者用餐後及躺下時發生。
高危因素相似
不單心口痛的症狀難以分辨，兩種疾病的部分高危因素亦很相似，例如肥胖、吸煙及年齡較大等，亦使患者感到加倍混亂。黎健邦憶述，曾有一名中年男司機由於上述高危因素，並出現心口痛症狀，一度懷疑自己患上冠心病而求診心臟科，惟檢查結果發現他沒患有冠心病，才經轉介求診腸胃肝臟科。經醫生問診後，得知患者因工作而食無定時，進食時狼吞虎嚥，加上症狀較常於用餐後及躺下時出現，而且透過胃鏡檢查發現患上食道炎，終確診為胃酸倒流。
全日穩定控制症狀
胃酸倒流一般會透過藥物，包括抑酸劑、H2受體阻斷劑及質子泵抑制劑作治療。當中質子泵抑制劑可透過抑制胃壁細胞上的質子泵，從而減少胃酸分泌，為相對較有效的藥物治療。黎健邦續指，上述患者於確診後服用傳統質子泵抑制劑，藥效僅持續10至14小時，未能紓緩晚間症狀，影響患者的睡眠質素，故轉用具兩段式釋放技術的新一代質子泵抑制劑，全日穩定控制症狀。
留意生活習慣
預防胃酸倒流須從多方面入手，包括改善睡眠習慣、飲食習慣及選擇，例如避免進食刺激胃酸分泌的食物及飲料等，另亦需好好管理壓力。如出現症狀，應及早諮詢醫生以作相關檢查及治療，以免拖延病情。