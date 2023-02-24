心因性猝死 | 年輕人猝死非無跡可尋 心律不正宜定期監察 適量運動助「護心」

平常作息規律、身體又健康，「猝死」二字聽似不可能發生？事實上，近年年輕人猝死個案並不罕見，即使是運動健將也有機會遭「死神」突襲。心臟科專科伍諾行醫生指，雖然惡性心律不正為猝死最常見成因，但並非所有心律不正類型也會誘發猝死，心律不正患者不需因此遠離運動。 心律不正為籠統說法 心室纖顫最嚴重 心臟有四個腔室：左右心房（上半）及左右心室（下半），而心律不正泛指任何不正常心跳或心律，為本港普遍的心臟疾病，可簡單分為良性及惡性。良性包括室上性心搏過速（SVT）、心房纖顫等，較常出現於老人家或長期病患者身上，會衍生中風危機，但較少引致猝死。但惡性心律不正，尤其是心室纖顫則最危險。病發時心臟因紊亂心電，無法將血液有效泵送至身體各處，一旦未及時救治，短時間已可奪命。

35歲以下猝死多為先天性心律不正所引致 伍醫生續解釋，35歲以下的猝死個案多數為先天性心律不正，即結構性缺陷如心肌肥厚症、冠狀動脈異常、遺傳性心律病（突發性心律失常死亡綜合症, SADS）。當中常見SADS包括布嘉達綜合症（Brugada syndrome）及長QT綜合症（Long QT Syndrome），基因問題導致心臟細胞功能異常，出現惡性心律不正。而年齡35歲以上的個案則多屬於後天性病因，如冠心病、心肌梗塞、急性心臟病發等。 心律不正症狀易與中暑混淆 不適情況持續宜及早求醫 心律不正的具體症狀需視乎背後成因及類型，普遍會出現不規律心跳、心跳過快、胸悶、氣喘或作嘔，甚至會有暈眩、昏厥等情形；運動時的發作症狀因心臟負荷增加，會更明顯及頻繁。伍醫生指，「由於心律不正的症狀與中暑大同小異，一旦發現心跳有異，必須先休息；若當刻清醒且情況穩定，建議自行把脈並記錄下來；如情況持續，便須及早求醫，以免引致無可逆轉的後果。」

一經心電圖檢查及醫生診斷，確認為良性心律不正例如「室上性心搏過速」，患者可嘗試飲冰水、短暫閉氣，情況有可能得以緩衝；醫生或會處方藥物，以穩定病情或發作時服用。如出現藥物不太見效或副作用等較嚴重情況，便可能進行更詳細檢查及消融術，局部破壞異常組織。但是，針對曾出現惡性心律不正的患者，若無法解決成因或擔心復發，醫生或會建議除顫器植入手術，以保障病人性命。 心律不正需遠離運動？ 運動猝死新聞令人聞風喪膽，心律不正患者或會因此有隱憂，甚至抗拒運動。伍醫生強調，「不運動長遠對心臟，以至整體健康只會百害而無一利。」無論良性還是惡性心律不正患者，皆較適合進行緩步、游泳等低強度運動，而且必須量力而為。若希望進行劇烈運動如馬拉松，惡性心律不正患者必須先與心臟科專科醫生商討。

由於不少心律問題也是間歇性出現，即便使用醫院儀器作24至48小時監測，若當刻毫無症狀，也難以判斷為儀器出錯還是真的無異樣。伍醫生建議，「患者自我監察可謂尤其重要，廣大市民該學會簡單把脈，或可善用坊間儀器、智能手錶等，記錄日常心律，有助求醫時作數據參考，更有效對症下藥。」他亦鼓勵有心律不正家族史人士更應及早篩查，因透過心電圖檢查往往已能看出一些端倪。篩查後平安無事便當作「買個安心」，若真的診斷出遺傳性心律疾病，也能及早治療和預防。

心臟科專科伍諾行醫生